Dortmund feiert zweites Lichterfest – Highlight hebt sich vom Westfalenpark ab

Lichter, Shows und Musik – Das zweite Lichterfest in Dortmunder steht vor der Tür. Auch in diesem Jahr glänzt der Park mit einem besonderen Highlight.

Dortmund – Pünktlich zum meteorologischen Sommerende darf auch in diesem Jahr der Fredenbaumpark in Dortmund, am Samstag (9. September) den Nachthimmel erleuchten. Neben farbenfrohen Lichtern, faszinierende Shows und der traditionellen Schlagerparty dürfen sich die Besucher in diesem Jahr über ein besonderes Highlight am Abend freuen. RUHR24 weiß, was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Fredenbaum-Lichterfest in Dortmund: Das sind die Highlights in diesem Jahr

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und es wird früher dunkel. Am Samstagabend (9. September) darf der Fredenbaumpark in Dortmund aber nochmal beinahe taghell leuchten. Ab 18 Uhr beginnt hier nämlich eine der Top-Veranstaltungen in Dortmund, das jährliche Lichterfest. Der Einritt ist wie jedes Jahr kostenlos.

Der älteste und zweitgrößte Park Dortmunds wird von zahlreichen bunten Lichtern in ein echtes Farbenmeer verwandelt. Neben der kunstvollen Beleuchtung stehen auch in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Speisen und Getränken sowie ein vielfältiges Programm auf der Agenda.

Das Programm beim Lichterfest im Fredenbaumpark im Überblick:

Am Musikpavillion startet um 18 Uhr das Bühnenprogramm und die Schlagerparty mit über 20 Musikerinnen und Musikern. Hier können Schlagerfans zu zahlreichen Hits und in atemberaubender Kulisse das Tanzbein schwingen.

Wer weniger für Schlagermusik übrig hat, der kann von 19 bis 22 Uhr an der Bühne am Platanenplatz zu der Musik von der Coverband „Kraftrock“ tanzen. Hier wird es, wie der Name der Band schon verrät, etwas rockiger (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Das erwartet die Besucher des Lichterfests im Fredenbaumpark 2023:

Kunstvoll beleuchtete Bäume

Ein Musikprogramm von der Band „Kraftrock“ auf dem Platanenplatz

Eine Schlagerparty mit 20 Musiker*innen am Musikpavillon

Für die kleinen Besucher gibt es Kinderschminken und eine faszinierende Zaubershow

Ein nostalgisches Polyphon im Flanier-Theater

Lichtkünstler auf Stelzen

Mr. Bubbles überrascht mit seinen RiesenSeifenblasen-Tricks

Eine beeindruckende Feuer- und Lichtjonglage-Show

Besonderes Highlight beim Dortmunder Lichterfest im Fredenbaumpark hebt sich vom Westfalenpark ab

Erst vor wenigen Tagen lockte das diesjährige Lichterfest im Westfalenpark zahlreiche Besucher nach Dortmund. Zur Feier des Abends konnte ein XXL-Feuerwerk bestaunt werden. Doch dies könnte das Highlight im Fredenbaumpark sogar in den Schatten stellen.

+ Das Lichterfest im Fredenbaumpark wird auch 2023 wieder zahlreiche Gäste anlocken. © Oliver Schaper für Dortmund24

Zum Abschluss des Lichterfests im Fredenbaumpark ist in diesem Jahr wieder eine Lasershow unter dem Dortmunder Nachthimmel geplant. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause gab es im vergangenen Jahr nämlich zum ersten Mal statt eines Feuerwerks eine Lasershow mit musikalischer Untermalung.

Das neue Highlight „hat es vielen Besuchern angetan“, schreibt die Stadt Dortmund. Um zirka 22.15 Uhr beginnt die Lasershow und entführt die Gäste in eine faszinierende Welt aus Licht und Klang.

