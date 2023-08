Mehrere Mega-Events am Wochenende: Dortmund erwartet Zehntausende Besucher

Facebook

Am Wochenende finden in Dortmund gleich zwei große Events statt – zusätzlich zum ohnehin besucherstarken Samstag in der City. DSW21 reagiert.

Dortmund – Mehrere Tausend Besucher werden vor allem am Samstag (26. August) in Dortmund erwartet. Nicht nur das Lichterfest im Westfalenpark erwartet einen großen Besucherandrang – auch am Hafen in der Nordstadt wird zum „Hafenspaziergang“ mit viel Besuch gerechnet, erfuhr RUHR24. Hinzu kommt der ohnehin besucherstarke Samstag in der City.

Dortmund bereitet sich auf Mega-Events vor: DSW21 reagiert

Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) wollen am Samstag daher an Stadtbahnen „alles rollen lassen, was Räder hat“. So fahren alle Dortmunder Stadtbahnen (U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47 und U49) eine Stunde länger als gewohnt. Betriebsschluss ist dann um 1 Uhr statt wie gewohnt um Mitternacht.

Die Linien U45 (Fredenbaum/Hauptbahnhof – Westfalenpark – Westfalenhallen) und U46 (Brunnenstraße – Westfalenhallen) fahren sogar bis 2 Uhr in der Nacht, damit Besucher des Dortmunder Lichterfests im Westfalenpark nach dem Feuerwerk gut nach Hause kommen. Die Linie U45 wird zudem zwischen Westfalenpark und Hauptbahnhof verstärkt.

Lichterfest 2023 in Dortmund: DSW21 bittet Besucher um Geduld

DSW21 will zudem nach dem Lichterfest die Zugänge zu den neuralgischen Stadtbahn-Haltestellen durch Personal regulieren lassen. Nicht mehr Fahrgäste sollen dann auf den Bahnsteig gelangen, als die einfahrenden Bahnen befördern können.

Besucher des Events sollten daher Geduld mitbringen: Nicht jeder könne sofort nach Ende des Events transportiert werden, warnen die Dortmunder Stadtwerke.

Obacht: Wer ein Ticket für das Lichterfest hat und mit Bus und Bahn zum Westfalenpark fahren möchte, muss zusätzlich ein ÖPNV-Ticket kaufen. In diesem Jahr ist das Ticket für das Lichterfest kein Kombiticket und gilt demnach nicht für den Nahverkehr (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Hafenspaziergang am Samstag in Dortmund: DSW21 empfiehlt Anreise mit U47

Zusätzlich zum Lichterfest findet in Dortmund am Samstag in der Nordstadt der „Hafenspaziergang“ statt. Die Linie U47 (Aplerbeck – Westerfilde) führt Besucher direkt bis vor das Event-Gelände rund um die Speicherstraße (Haltestelle „Hafen“).

Das Lichterfest in Dortmund findet traditionell im Westfalenpark statt.

Immerhin: Mit großem Betrieb rund um Westfalenhallen und Westfalenstadion ist am Wochenende nicht zu rechnen. Während der BVB am Samstag auswärts beim VfL Bochum (zum Live-Ticker) spielt, findet in den Westfalenhallen lediglich eine kleinere Messe für Ausbildung und Studium statt – die „Einstieg Dortmund 2023“.

