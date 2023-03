„Dortmund IX“: Fast 120 Jahre altes Schiff soll Touristen-Attraktion werden

Schifffahrtsgeschichte

Eigentlich sollte die „Dortmund IX“ längst verschrottet werden. Nun ist das Schiff Teil einer Erlebniswelt.

Dortmund/Papenburg – Die Meyer-Werft in Papenburg im Emsland ist bekannt für seine riesigen Kreuzfahrtschiffe. Jedoch hat die weltbekannte Werft auch einmal klein angefangen – und der Name Dortmund ist damit eng verbunden. Ein Dampfschlepper ist in den vergangenen Jahren in Papenburg aufwendig restauriert worden und bekommt nun eine neue Aufgabe, weiß RUHR24.

Dampfschlepper „Dortmund IX“ 1904 in Papenburg gebaut und im Ruhrgebiet eingesetzt

AIDAmar, Quantum of the Seas, Spirit of Discovery – die Namen der Kreuzfahrtschiffe aus der Hand der deutschen Meyer-Werft sind groß, die Liste der gebauten Schiffe ist lang. Knapp 225 Jahre bauen die Papenburger bereits Schiffe aller Art – vom Segelschiff bis zum Ozeanriesen.

Im Jahr 1904 lief auch ein Dampfschlepper namens „Dortmund IX“ vom Stapel. Es ist bis heute das zweitälteste noch existierende Schiff der Meyer Werft, schreibt das Arbeitnehmerportal activ-online. Nur die „Außenjade II“, ein Feuerschiff, ist mit Baujahr 1902 ein wenig älter.

Die „Dortmund IX“ ist zunächst im Ruhrgebiet eingesetzt worden. Die Westfälische Transport-Actien-Gesellschaft (WTAG) nahm den Schlepper in ihre Dienste. Das Unternehmen war in Dortmund ansässig und transportierte Kohle zumeist Kohle in Richtung Emden, Eisenerz retour (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

„Dortmund IX“ sollte verschrottet werden – Schlepper im Dienste der WTAG

Der Schlepper „Dortmund IX“ wird vermutlich die Aufgabe gehabt haben, andere Schiffe an ihren Ankerpunkt zu ziehen oder zu schieben. 1976 ging die WTAG in der Stinnes Reederei AG Dortmund auf. Wie es mit dem Schiff weiterging: unklar. Laut einem Forum von Schiffsbeobachtern schipperte die „Dortmund IX“ zuletzt unter dem Namen „Wümme“ über diverse Wasserstraßen im Bundesgebiet und war in Bremen gemeldet.

Doch das Schicksal des historischen Schiffs war eigentlich längst besiegelt. Laut activ-online sollte das Boot längst verschrottet werden, bis die Papenburg Marketing GmbH von der Sache erfuhr und das Gefährt von der Ausschlachtung rettete. Es wurde in den vergangenen Jahren in der Meyer-Werft – zwischen Kreuzfahrtschiffen – aufwendig restauriert.

Maritime Erlebniswelt in Papenburg – „Dortmund IX“ ist nun Teil der Meyer-Werft

Jetzt soll die rund 22 Metern lange „Dortmund IX“ zum Publikumsmagneten werden – allerdings nicht in der namensgebenden Stadt Dortmund. Das Schiff wird Teil der Maritimen Erlebniswelt in Papenburg. Als begehbares Museumsschiff wird der alte Schlepper künftig in einem Kanal liegen und ein Stück Schifffahrtsgeschichte erzählen.

