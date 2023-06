Dortmunder Ampel sorgt für Kopfschütteln –„Ergibt keinen Sinn“

Facebook

Eine neue Ampel in Dortmund-Aplerbeck soll Radfahrern eigentlich das Leben erleichtern. Doch jetzt gibt es trotzdem Kritik.

Dortmund – Man darf trotz roter Ampel rechts abbiegen, bei Grün gibt es einen Vorsprung: Die neue Ampel im Norden von Aplerbeck bietet Fahrradfahrern viele Vorteile. Nun wird dennoch Kritik daran laut, weiß RUHR24.

Neue Ampel für Radfahrer in Dortmund-Aplerbeck bietet Vorteile

Wer als Radfahrer in Dortmund-Aplerbeck von der Aplerbecker Straße nach rechts auf die Leni-Rommel-Straße abbiegen möchte, hat es ab jetzt einfacher. Wegen des Grünpfeilschildes muss man zwar kurz halten, darf dann bei Rot aber trotzdem abbiegen, sofern kein Auto kommt. In Dortmund gibt es das Grünpfeilschild seit 2022 an 24 Orten.

Möglich macht das eine Änderung der Straßenverkehrsordnung von 2020. Mit dem Grünpfeil nur für Radfahrer soll der Radverkehr etwas besser fließen, ohne dass Autofahrer behindert werden. „Der schon bekannte Grünpfeil für den Autoverkehr gilt auch für den begleitenden Radweg“, schreibt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) dazu.

Grünpfeil missachten kann Bußgeld kosten:

Autofahrer: ab 70 Euro, 1 Punkt

ab 70 Euro, 1 Punkt Radfahrer: ab 35 Euro

ab 35 Euro Quelle: ADFC, Bußgeldkatalog.de

Grüne in Dortmund-Aplerbeck kritisieren knappe Vorrangschaltung für Fahrradfahrer

Kritik kommt nun jedoch von den Grünen in der Bezirksvertretung Dortmund-Aplerbeck. Die Partei hatte dort den Antrag eingebracht, das Schild und eine neue Ampelschaltung einzurichten. Und der wurde auch angenommen.

Das Problem: An der neuen Ampel bekommen Fahrradfahrer jetzt zwar einen Vorsprung vor den Autofahrern eingeräumt. Der hält sich jedoch stark in Grenzen, kritisiert die Fraktion: „Leider ergibt die hier ebenfalls installierte separate Radverkehrsampel an dieser Stelle keinen Sinn, da ein Grünzeichen bei einem zeitlichen Vorlauf von nur circa 1 Sekunde einer Radfahrerin nicht ausreichend Gelegenheit gibt, einen sicheren Vorsprung vor dem Autoverkehr zu erlangen.“

Stadt Dortmund hält Vorsprung der Fahrradfahrer für ausreichend

Auf Anfrage von RUHR24 teilt die Stadt Dortmund dazu mit: „Entscheidend für die Verkehrssicherheit ist der vorzeitige Start des Radfahrenden. Insofern ist auch eine Sekunde ‚Vorsprung‘ ausreichend.“ Schließlich sehe der Auto- oder Lkw-Fahrer den Radfahrer, bevor es kurz darauf auch für ihn Grün wird.

Würden die Radfahrer mehr Zeit zum Anfahren bekommen, würde das „erhebliche Einbußen der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes bedeuten“, so eine Sprecherin der Stadt Dortmund. Der Verkehr könnte sich stauen. Sinnvoll sei das nur an Stellen, wo die Radfahrer die Autospur kreuzen müssen, um sich einzufädeln.

+ In Dortmund gibt es das Grünpfeilschild nur fürs Fahrrad seit Ende 2022. © Bundesanstalt für Straßenwesen

NRW-Städte geben Radfahrern bis zu 4 Sekunden Vorsprung vor Autofahrern

In anderen Städten bekommen Fahrradfahrer einen deutlich größeren Vorsprung eingeräumt, um aufzusteigen und loszuradeln. In Mönchengladbach hatte der Stadtrat die Zeit zuletzt auf ganze vier Sekunden hochgeschraubt – zur Sicherheit.

Besonders unerfahrene, ältere Radfahrer sowie Kinder wüssten die zusätzlichen zwei Sekunden zu schätzen, sagte der verkehrspolitische Sprecher Thomas Diehl dort.

+ Ulrich Riese und Ursula Hertel von den Grünen kritisieren die Ampelschaltung in Aplerbeck. © Bündnis 90/Die Grünen

Das kann laut einem Bericht der Rheinischen Post jedoch tatsächlich für teils lange Rückstaus sorgen. Denn während die Radfahrer längst weg sind, warten die Autofahrer noch immer vor der roten Ampel – sitzen dafür bei Regen aber immerhin im Trockenen.

Dass mehr Sicherheit für Radfahrer in Dortmund an genau diesem Ort bitter nötig ist, zeigt der tödliche Unfall auf der Leni-Rommel-Straße in Aplerbeck. Ein 80-jähriger Radler war Mitte Mai unweit der neuen Ampel von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wenig später erlag er seinen Verletzungen.

