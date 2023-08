Dortmund lädt zu kostenlosem Angebot ein – dahinter versteckt sich Experiment

Facebook

In Dortmund profitieren viele Bürger im Spätsommer von einem kostenlosen Angebot. Dahinter versteckt sich allerdings ein „Experiment“ der TU Dortmund.

Dortmund – Das Ruhrgebiet dampft längst nicht mehr aus der letzten Ritze, dennoch ist es in vielen Ecken nicht unbedingt leise und beschaulich. In Großstädten wie Dortmund kämpft die Politik schon länger gegen das Problem Lärm an. Denn dieser kann bekanntlich krank machen. Ein kostenloses Angebot soll helfen, herauszufinden, wo genau die größten Probleme liegen, wie RUHR24 erfuhr.

Dortmund lädt zu kostenlosem Stadtrundgang ein – jeder kann mitmachen

Dabei setzen Stadt und Wissenschaftler der TU Dortmund auf ein öffentliches Experiment. Bei sogenannten „Hörspaziergängen“ oder auch „Soundwalks“ sollen Dortmunder vermitteln, wie sie ihre Stadt wahrnehmen. Die Teilnehmer sollen horchen und die Geräusche, die sie in Dortmund wahrnehmen, festhalten. Das können Autos sein, andere Menschen – das Schließen von Türen. Auch der Flughafen Dortmund macht Lärm. Anwohner gehen deshalb auf die Barrikaden.

Die Stadt fragt sich im Rahmen des Lärmaktionsplans 2024, wie die Geräusche in Dortmund sich auf die Aufenthaltsqualität auswirken und was passieren muss, damit sich möglichst viele Anwohner wohlfühlen. Wie die Stadt Dortmund schreibt, fühlen sich mehr als 10 Prozent der Dortmunder stark durch Lärm belästigt. Das erhöht das Risiko für Schlafstörungen, Herzinfarkte und psychische Erkrankungen.

Doch es gibt auch ruhige Orte in Dortmund, die will man nun herausfiltern. Im Fokus steht deshalb, wo die Teilnehmer es als besonders ruhig wahrnehmen. Das lässt sich nämlich nicht messen. Dortmund könnte mit der Methode Vorbild für andere Städte in Europa sein. Zum Lärm in Dortmund gibt es aktuell auch eine Online-Umfrage – eine fette Belohnung winkt.

Großes Experiment findet in Dortmund statt – Bürger sollen mitmachen und zuhören

Die besonderen Spaziergänge dauern bis zu drei Stunden und sollen in der Innenstadt-Ost, -West und -Nord stattfinden. „Die drei Innenstadtbezirke eignen sich ideal dafür, weil sie dicht besiedelt sind und ganz unterschiedlichen Nutzungen gleichzeitig und in direkter Nachbarschaft zueinander Raum bieten“, so die Stadt Dortmund (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ Die Stadt Dortmund will etwas gegen Lärm unternehmen. © Rüdiger Wölk/Imago

Was genau erwartet Teilnehmer? Es gilt zwei bis drei Kilometer durch den jeweiligen Stadtteil zu laufen. An einigen Stellen wird angehalten. Hier werden dann mithilfe von Fragebögen anonym die Höreindrücke festgehalten. Wer mitmachen möchte, sollte sich vorher anmelden, weil pro Gang nur 20 Leute in Dortmund dabei sein können (afruecht@stadtdo.de).

Die Spaziergänge starten ab dem 14. August. Alle Dortmunder können kostenlos teilnehmen und so auch ihre Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Das sind die Termine:

Kostenloses Hör-Angebot in Dortmund: Termine in der Innenstadt-West

Treffpunkt vor dem Bergmann-Kiosk, Hoher Wall 36:

Montag, 14.8.

Dienstag, 15.8.

Montag, 28.8.

Dienstag, 29.8.

In der Innenstadt-Ost stehen diese Termine bereit. Treffpunkt ist die Bushaltestelle „Von-der-Goltz-Straße“ – am Ostfriedhof.

Mittwoch, 16. August

Montag, 21. August

Mittwoch, 30. August

Montag, 4. September

Für den Bereich Innenstadt-Nord treffen sich die Teilnehmer neben dem Nordmarkt-Kiosk an der Mallinckrodtstraße. Um den Lärmpegel zu senken, wurde die wichtige Hauptstraße in Dortmund erst kürzlich zur 30er-Zone erklärt.

Dienstag, 22. August

Mittwoch, 23. August

Dienstag, 5. September

Mittwoch, 6. September

