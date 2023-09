Eltern profitieren: Große Änderung in Dortmunds Kinderarztpraxen kommt

Facebook

Überfüllte Kinderarztpraxen sind in Dortmund seit Jahren ein Problem. Eine Vereinigung gibt Eltern, Kindern und Ärzten jetzt Hoffnung – aber wie?

Dortmund – Während Krankheitswellen haben es Ärzte und Eltern besonders schwer. Lange Wartezeiten und überfüllte Praxen führen wohl bei einigen Dortmundern dazu, sich genau zu überlegen, ob sie mit ihren Kindern wirklich zum Arzt gehen sollen. Jetzt soll es mehr Kapazitäten und somit mehr Kinderärzte geben. RUHR24 fragt sich, wie das möglich ist.

Mehr Kinderärzte und Termine in Dortmund durch Sitzregelung – „Wird Versorgungslage spürbar verbessern“

„Die Entscheidung, wird die angespannte Versorgungslage in der Dortmund spürbar verbessern“, sagte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) der Ärztezeitung. Dabei spricht die KVWL über die Zustimmung zu fünf Anträgen von Dortmunder Kinderärzten. Dadurch würden die Kapazitäten deutlich aufgestockt (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Die betroffenen Ärzte hatten bisher nur halbe Kassensitze. Jetzt werden sie zu vollen Sitzen. Laut der Homepage „Medizin im Text“ bedeutet ein Kassensitz, dass Ärzte gesetzlich krankenversicherte Patienten behandeln dürfen. Haben Praxen nur einen halben Kassensitz, sind die Zeiten und Kapazitäten begrenzt. Für Dortmund bedeute das im Klartext: Zweieinhalb Kinderärzte mehr – in drei Stadtteilen.

Regelung soll Kinderärzte in Dortmund entlasten – diese Stadtteile sind betroffen

Nach Informationen der WAZ seien fünf Praxen in Dortmund betroffen. Dabei handle es sich um Kinderärzte in Aplerbeck, Hombruch und Scharnhorst. Wegen der Bindung an die „Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung“ sei Dortmund eigentlich für Neu-Praxen und weitere Kassensitze gesperrt, weil die Anzahl der Mediziner die Grenze jetzt schon überschreite.

Weil die Kinderärzte in Dortmund aber laut KVWL „komplett am Limit seien“, kam es jetzt zur Aufstockung. Inwiefern die Erhöhung der Kapazitäten dann tatsächlich zur Entlastung führt, bleibt abzuwarten. Eine Dortmunder Kinderärztin sah bereits im Dezember 2022 mehrere Gründe für die überfüllten Praxen.

