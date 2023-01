Dortmunder Bürger sollen jetzt Karstadt vor dem Aus bewahren

Westenhellweg

Muss die Karstadt-Filiale in Dortmund 2023 schließen? Stadt, Gewerkschaft und Mitarbeiter wollen das verhindern. Kunden können jetzt mithelfen.

Dortmund – Um ein Aus der Karstadt-Filiale auf dem Dortmunder Westenhellweg zu verhindern, klammern sich Stadt, Gewerkschaft und Mitarbeiter an jeden noch so kleinen Strohhalm. Die Kunden in Dortmund sollen jetzt auch dabei mithelfen, die Schließung zu verhindern – und Unterschriften sammeln.

Karstadt Dortmund bangt vor Schließung: Kunden sollen jetzt helfen

So sollen in Kürze Listen an den Ein- und Ausgängen der Karstadt-Filiale ausgehängt werden, wie RUHR24 erfuhr. Kunden, die dort unterschreiben, sollen damit einen Appell an die Konzernzentrale senden, dass das Geschäft doch noch erhaltenswert ist. Obacht: Die Dortmunder Karstadt-Filiale hat zuletzt dauerhaft ihre Öffnungszeiten geändert.

Dass sich die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH von Unterschriftenlisten beeindrucken lässt, erscheint allerdings unwahrscheinlich. Das Unternehmen befindet sich in der Schutzschirm-Insolvenz, muss jetzt knallhart auf die Umsätze schauen. Filialen, die dauerhaft nicht profitabel sind, stehen vor dem Aus. 90 von deutschlandweit 131 Filialen sollen dazu zählen.

Thomas Westphal setzt sich für Erhalt von Karstadt Dortmund ein

Ob die Karstadt-Filiale in Dortmund dazugehört, wird von Dortmunds OB Thomas Westphal (SPD) angezweifelt. „Das Haus gehört zu den umsatzstärksten Warenhäusern der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH“, sagte das Stadtoberhaupt nach der Sitzung eines Runden Tisches am Mittwoch (11. Januar).

Es sei allerdings trotzdem nötig, das Konzept der Karstadt-Filiale in Dortmund zu ändern, um den Standort dauerhaft zu erhalten. „Menschen möchten ein Erlebnis beim Einkaufen haben, das muss geschaffen werden“, bekräftigt Heike Marzen, Geschäftsführerin der Dortmunder Wirtschaftsförderung, die Worte Westphals.

Karstadt-Schließung in Dortmund ruft Ängste für gesamte Innenstadt hervor

Die Stadt Dortmund und auch der Handel klammern sich seit langem an den Erhalt der Karstadt-Filiale, weil sie das Haus für einen Magneten für die Innenstadt halten. Bei einer Schließung, so die Befürchtung, würden auch den Geschäften im Umfeld der Karstadt-Filiale Kunden wegbrechen.

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) kämpft gegen die Schließung der Karstadt-Filiale auf dem Westenhellweg.

Während Politik, Gewerkschaft, Handel und Bürger um den Erhalt der Karstadt-Filiale ringen, bangen rund 170 Mitarbeiter am Standort Westenhellweg um ihren Job. Gerhard Löpke, ehemaliger Betriebsratschef von Karstadt in Dortmund, bezeichnet den Poker um die Filiale als „echte Hinhalte-Taktik vonseiten der Konzernleitung.“ (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Karstadt-Konzern veröffentlicht Schließungsliste für rund 90 Filialen – Dortmund dabei?

Laut der Stadt Dortmund wüssten die Beschäftigten, der Betriebsrat und auch die Gewerkschaften nicht, wie die genauen Pläne der Konzernleitung für Galeria Karstadt Kaufhof in Dortmund aussehen. In der kommenden Woche (ab dem 16. Januar) soll es wohl eine Liste über mögliche bundesweite Schließungen geben. Dann herrscht auch in Dortmund – vorerst – Gewissheit.

