Dortmunder Unternehmer will Karstadt auf Westenhellweg retten

Warenhaus in der City

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lena Zschirpe schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Lena Zschirpe schließen

Für die Karstadt-Filiale auf dem Dortmunder Westenhellweg droht das endgültige Aus. Ein Unternehmer könnte die riesige Ladenfläche nun doch noch retten.

Dortmund – Nach dem Zusammenschluss der Warenhäuser Karstadt und Galeria Kaufhof ist nun auch das gemeinsame Geschäft Galeria Karstadt insolvent. Die große Filiale auf dem Westenhellweg in Dortmund könnte ebenfalls geschlossen werden, wie im November 2022 bekannt wurde. Nun will ein Unternehmer einschreiten, wie RUHR24 berichtet.

Galeria Karstadt in Dortmund – Zukunft der Filiale ist ungewiss

Die Stadt Dortmund und die Mitarbeiter des Warenhauses scheinen sich an jeden Strohhalm zu klammern, um die Schließung doch noch zu vermeiden. So sollen an den Ein– und Ausgängen der Filiale Aushänge zu finden sein, an denen Kunden wie bei einer Petition für den Erhalt des Dortmunder Standorts von Karstadt unterschreiben können.

Wirkliche Rettung könnte nun der Dortmunder Modehändler Friedrich Göbel bieten, wie unter anderem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet. Er sei potenziell interessiert daran, das Warenhaus in Dortmund zu übernehmen.

Göbel bringt Erfahrungen im Textilhandel mit und soll etwa die Modekette Sinn aus Hagen „zu neuer Größe“ geführt haben, so dieWAZ. Allerdings verließ der Manager dieses Unternehmen im Sommer 2021. Seinen Posten belegt derzeit der ehemalige Galeria-Manager Thomas Wanken.

Dortmunder Galeria Karstadt könnte bald schon „Aachener“ heißen

Mit seinem neuen Unternehmen TEH Textilhandel GmbH hat Friedrich Göbel es sich offenbar auf die Fahne geschrieben, ehemalige oder von der Schließung bedrohte Standorte wiederzubeleben. Und das mit Läden, die die GmbH unter dem Namen „Aachener“ betreibt. Könnte sich auch von Galeria Karstadt in Dortmund bald schon der Name ändern?

Zumindest hat Göbel mit seiner Strategie schon Galeria Karstadt Standorte in Brühl, Flensburg und Göppingen reaktiviert. „Aachener“ hat außerdem noch Shops in Koblenz, Bad Homburg, Bad Kreuznach und Mayen.

Nach eigenen Angaben sei der Unternehmer bereits in Verhandlung mit dem Galeria-Management. „Die Durchführung einer Transaktion ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesichert und hängt insbesondere vom weiteren Verlauf des Schutzschirmverfahrens von Galeria ab, dessen Ergebnisse zu respektieren sind“, so eine Pressemitteilung von „Aachener“.

+ Die Filiale von Karstadt auf dem Westenhellweg in Dortmund Ecke Hansastraße. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Mitarbeiter sollen übernommen werden: Galeria Karstadt in Dortmund vor Rettung?

Doch an welchen und wie vielen Filialen Göbel genau interessiert ist, ist derzeit noch unklar und soll vom Verlauf der Verhandlungen abhängen.

Den aktuellen Mitarbeitern wolle der Unternehmer aber in jedem Fall ein Angebot machen, um den Arbeitsplatz zu behalten. Und auch Kunden könnten ein ähnliches Sortiment wie bei Galeria Karstadt vorfinden. Durch das neue Konzept „Aachener Department Store“ soll das Unternehmen bald Ware anbieten, die über Textilien, Accessoires und Schuhe hinausgeht. Ob das gesamte Warenangebot von Galeria Karstadt übernommen werden soll, ist aber ebenfalls unklar.

Rubriklistenbild: © Daniele Giustolisi/RUHR24