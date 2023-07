Dortmund bekommt auf historischem Areal 200 neue Wohnungen

Facebook

Das „Karlsquartier“ in Dortmund nimmt Form an. Jetzt hat Wohnungsanbieter Vivawest den Bau von 200 neuen Wohnungen auf historischem Grund angekündigt.

Dortmund – Einst produzierten hier rund 25.000 „Hoeschianer“ Stahl. Bald sollen Menschen auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte im Norden von Dortmund wohnen. Das neue „Karlsquartier“ wächst und wächst auf historischem Grund. RUHR24 erklärt, was Wohnungsanbieter Vivawest jetzt plant.

Vavwest baut in Dortmund 200 neue Wohnungen auf historischem Areal

Fast 200 Wohnungen – davon 30 Prozent öffentlich gefördert – will das Gelsenkirchener Unternehmen auf einem Teilareal des „Karlsquartiers“ bauen. 2025 soll Baustart sein, 2027 ist die Fertigstellung des etwa ein Fußballfeld großen Quartier-Abschnitts geplant.

Im Schnitt liegt die Wohnungsgröße bei rund 73 Quadratmetern. Die Wohnungen seien aber unterschiedlich groß und für Singles, Paare oder aber auch Familien geeignet, heißt es von Vivawest. Beheizt werden die Wohnungen über Fernwärme.

Neues Quartier in Dortmund bekommt 200 Wohnungen

Die Wohnhäuser entsprechen dem KFW-Standard 40- EE. Das heißt, dass mindestens 55 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien stammen. Für die Mieter soll es unterhalb des Wohnkomplexes eine Tiefgarage für 160 Fahrzeuge geben, teilte Vivawest am Donnerstag (29. Juni) mit. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Das „Karlsquartier“ befindet sich der Nähe des Borsigplatzes und soll ein Viertel mit 800 Wohnungen werden. 300 davon sind Eigentumswohnungen, 300 sind frei finanziert und 200 sozial gefördert. Zudem plant die Stadt Dortmund auf dem Areal eine fünfzügige Grundschule, eine achtzügige Kita, einen kleinen Park sowie einen Supermarkt und Cafés.

Warum heißt das neue „Karlsquartier“ in Dortmund „Karlsquartier“?

Bleibt die Frage, warum das „Karlsquartier“ so heißt, wie es heißt. Die Begründung der Stadt Dortmund ist einigermaßen kurios. Denn das Quartier soll „Karl Hoesch“ seinen Namen verdanken – eine Figur, die es laut Stadt „in der Familien- und Unternehmensgeschichte Hoesch nie gegeben hat.“

Aber warum dann ein Name einer Figur, die es so noch nie gegeben hat? Die Stadt argumentiert: „Der Name steht in Dortmund und im Ruhrgebiet seit Jahrzehnten sinnbildlich für Qualität, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit.“

+ Im Norden von Dortmund entsteht ein neues Viertel – das „Karlsquartier“. Vivawest baut darauf rund 200 Wohnungen. © KW Architektur +, Visualisierung: Formtool, Anton Kolev

Zum Hintergrund: Seit 2001 produziert die 1871 gegründete Hoesch AG – bzw. später der Thyssen-Krupp-Konzern – kein Stahl mehr auf dem Gelände der Westfalenhütte. Seit 2010 wandelt sich das Areal in einen Logistikstandort für Unternehmen wie Amazon, Decathlon, DB Schenker oder DHL.

Dortmunder „Karlsquartier“ grenzt an Borsigplatzviertel in der Nordstadt

Am südwestlichen Zipfel des ehemaligen Westfalenhütten-Areals, jenem Teil, der an das Borsigplatz-Viertel grenzt, soll das Karlsquartier einen nahtlosen Anschluss an die Nordstadt bekommen und den Stadtbezirk aufwerten.

+ Das neue „Karlsquartier“ – soll das neue Viertel in Dortmunds Nordstadt künftig aussehen. © Stadt Dortmund

+ „Das Karlsquartier ist ein wichtiger Baustein für die wohnungspolitischen Ziele in unserer Stadt“, sagt Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal. © Stahm

Um den Stadtteil besser an den ÖPNV anzubinden, plant die Stadt Dortmund die Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 über das Westfalenhütten-Gelände. Außerdem baut die Stadt den „Grünen Ring“ um das Westfalenhütten-Areal – einen circa 35 Hektar großen, ringförmigen Park.

