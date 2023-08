„Wir schließen“: Dortmunder Schuhhaus „Salamander“ fährt verwirrende Taktik

Facebook

Das Schuhgeschäft „Salamander“ in der Innenstadt von Dortmund schließt – oder doch nicht? Das Unternehmen wirbt aktuell mit undurchsichtigen Plakaten.

Dortmund – „WIR SCHLIEßEN“ und „ALLES REDUZIERT“: Mit schreienden Plakaten kündigt das über 120 Jahre alte Schuhgeschäft „Salamander“ an seiner Filiale am Dortmunder Westenhellweg auf eine nahende Schließung hin. Nur: Kunden sollten auch das relativ Kleingedruckte lesen.

„Salamander“ in Dortmund vor Schließung – Neueröffnung folgt

Denn die angekündigte Schließung ist nur vorübergehend, wie es etwas weiter unten auf einem Plakat steht. Am unteren Rand des Plakats dann der Hinweis „Neueröffnung mit neuem Konzept“. Es wird also weiterhin Schuhe bei „Salamander“ in Dortmund geben, nur halt anders. Ein ähnliches Plakat-Konzept fahren aktuell die „Depot“-Filialen in NRW.

Hinter der „Salamander“-Neuausrichtung stecken finanzielle Probleme. Der Schuhkonzern „Ara“ hatte seine Einzelhandelstöchter „Salamander“ und „Klauser“ bereits Ende 2022 in eine Schutzschirm-Insolvenz geschickt. Von einer Schließung der Dortmunder „Salamander“-Filiale war bislang aber nicht die Rede.

„Salamander“ am Dortmunder Westenhellweg schließt – aber nur vorübergehend

Zuletzt berichteten die Ruhr Nachrichten, dass „Salamander“ am Westenhellweg im September 2023 für nur zwei Wochen schließen werde. Danach werde die Filiale unter neuem Konzept neu eröffnet, wie ein Rechtsanwalt der „Salamander“-Insolvenzverwaltung gegenüber dem Blatt bestätigte.

+ Das Schuhgeschäft Salamander am Westenhellweg in der Innenstadt von Dortmund. © Viktoria Maiwald/RUHR24

Am Donnerstag (31. August) wurde derweil bekannt, dass die Marke „Salamander“ an „AstorMüller“ (unter anderem „Bugatti“ und „Daniel Hechter“) verkauft wurde, einem Unternehmen aus der Schweiz. „AstorMüller“ wolle Salamander „zu neuem Leben erwecken“ berichtet das Branchenmagazin TextilWirtschaft. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Aber: Nicht Teil der Übernahme durch „AstorMüller“ seien sämtliche Einzelhandelsaktivitäten aller Lizenznehmer von „Salamander“, also die unter der gleichnamigen Marke agierenden Geschäfte in Deutschland, heißt es von Branchenmagazinen. Heißt: Für das Konzept in den Geschäften vor Ort sind weiterhin die unter dem Schutzschirmverfahren stehenden Filialen zuständig.

