Neues Restaurant eröffnet mitten in der Dortmunder Innenstadt

An einem prominenten Ort in Dortmund eröffnet bald ein neues Restaurant. Wann ist es so weit und was hat der neue Laden zu bieten?

Dortmund – Die Dortmunder Innenstadt wird bald um ein Restaurant reicher. Direkt an der „Europäischen Kulturmarke des Jahres“, dem Dortmunder U, soll ein neues Lokal eröffnen. Was es alles über den Neuankömmling in Dortmunds City zu wissen gibt, hat RUHR24 zusammengefasst.

Direkt am Dortmunder U: Erstes Restaurant in Deutschland

In das Erdgeschoss des neuen Wohnkomplexes mit 437 City-Wohnungen gegenüber vom Dortmunder U zieht das Restaurant und Café „Beymen“ ein.

Hierbei handelt es sich um eine türkische Steakhaus- und Restaurantkette, die bisher in den Holland-Metropolen Amsterdam und Rotterdam sowie in der marokkanischen Stadt Tanger vertreten ist. Mit dem neuen Standort in Dortmund eröffnet erstmals eine „Beymen“-Filiale in Deutschland.

Neues Steakhaus in Dortmund: Exklusive Speisen und goldene Steaks

Steak-Liebhaber sollten in dem neuen Restaurant in Dortmund voll auf ihre Kosten kommen. Auf den Instagram-Kanälen der bereits existierenden Filialen kann man sich schon mal einen Überblick über das Angebot an Speisen verschaffen.

Die kurzen Videoclips von „Beymen“ auf Instagram erinnern an die viralen Videos des türkischen Fleischers Nusret Gökce, welcher auch als „Salt Bae“ bekannt ist. Wer es besonders extravagant mag, der kann es sich bald voraussichtlich auch mit vergoldeten Steaks am Dortmunder U gutgehen lassen.

Steakhaus-Neueröffnung in Dortmund: Vergoldete Steaks noch in diesem Jahr?

Ein genaues Eröffnungsdatum steht noch nicht fest. Auf Instagram und der Webseite von „Beymen“ steht lediglich, dass das Lokal in Dortmund bald öffnet (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

+ Das Schild mit Namen und Logo von „Beymen“ prangt bereits über dem Eingang des neuen Steakhauses in Dortmund. Wann genau das Lokal eröffnet, ist allerdings noch unklar. © Magnus Hoppe/RUHR24

Die Arbeiten für die Neueröffnung sind aber schon in vollem Gange und vor Ort ist schon klar zu erkennen, über welche Größe sich die Ladenfläche erstreckt. Wann die ersten Gäste bei „Beymen“ in Dortmund goldene Steaks verzehren, bleibt abzuwarten. Allzu lange kann es aber nicht mehr dauern.

Rubriklistenbild: © Hans Blossey/Imago