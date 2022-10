Große Modekette eröffnet Filiale in Dortmund und lockt mit Rabatten

Rabatt-Aktion

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Eine Modekette aus Baden-Württemberg füllt einen Leerstand in Dortmund. Seit Ende September gibt es eine neue Filiale im Indupark Center in Oespel.

Dortmund – Im Indupark Dortmund hat ein neues Bekleidungsgeschäft eröffnet: Die Modekette „Modepark Röther“ hat am Samstag (29. Oktober) im ehemaligen Getränkemarkt des neuen „Kaufland“ eröffnet. Zur Neueröffnung gibt es einige Rabatte.

Stadt: Dortmund Einkaufszentrum: Indupark Geschäft: Modepark Röther

Modepark Röther eröffnet neue Filiale im Indupark Center Dortmund

Mit Röther finden Kunden dort künftig wieder eine größere Auswahl an Kleidung. Erst im August hatte das skandinavische Label „Like Anna“ im Indupark eröffnet. Laut dem Center-Management soll das Familienunternehmen mehr als 300 Marken anbieten, darunter auch Esprit, Cecil und Jack&Jones. Geöffnet hat das neue Geschäft montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr.

Mit einer Rabattaktion zur Eröffnung will das Unternehmen die neuen Kunden aus Dortmund locken: Bis zum 15. Oktober (Samstag) gibt es demnach 15 Prozent Nachlass auf nicht reduzierte Ware – allerdings nur, wenn man sich die Kundenkarte holt. Parallel läuft in allen Filialen der Modekette noch eine Rabattaktion über 25 Prozent auf Pullover und Strickwaren.

Weitere Modegeschäfte im Indupark Dortmund:

1982

Deichmann

Ernsting‘s Family

Jeans Fritz

Like Anna

Modepark Röther eröffnet erste Filiale in NRW-Großstadt

Modepark Röther wurde 1972 in Baden-Württemberg gegründet. Seit 1994 expandiert die Modekette auch in Deutschland. Mittlerweile gibt es 47 Filialen zwischen Rostock und Wien (Österreich). Aktuell arbeiten über 2.000 Menschen für das Unternehmen mit Sitz in Michelfeld bei Stuttgart.

+ Modepark Röther hat bislang 47 Filialen in Deutschland und Österreich. © Michael Bihlmayer/Imago

Mit Dortmund eröffnet Modepark Röther jedoch erstmals in einer NRW-Großstadt. Weitere Filialen gibt es im Westen nur in Hückelhoven (bei Heinsberg), Kerpen und Plettenberg.

Rubriklistenbild: © Chromorange/Imago