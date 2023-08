Dortmunder Traditionsgeschäft muss nach fast 60 Jahren schließen

Facebook

In Menschenjahren hätte ein Geschäft in Dortmund-Persebeck kurz vor der Rente gestanden. Jetzt zeigt der Blumenladen, „wie schnell es vorbei sein kann“.

Dortmund – „Hunschers Blumenfee“, gibt es in Dortmund-Persebeck seit 59 Jahren. Wie Betreiberin Ramona Quast jetzt bekannt gab, verschwindet das Traditionsgeschäft aber in Kürze von der Menglinghauser Straße. Viele Kunden trauern deswegen. RUHR24 hat nachgefragt, warum der Blumenladen schließt.

„Hunschers Blumenfee“ in Dortmund-Persebeck schließt Ende Oktober 2023: „Zerbricht mir mein Herz“

„Es zerbricht mir das Herz, meine Angestellten gehen zu lassen“, sagt Betreiberin Ramona Quast im Gespräch mit RUHR24. Sie müsse „Hunschers Blumenfee“ leider trotzdem schließen, weil die Geschäfte immer schlechter werden. Das läge unter anderem an zwei Faktoren.

Laut Quast würden beispielsweise bei Hochzeiten meist nur noch Brautsträuße und keine andere Deko mehr gekauft. Auch bei Bestattungen würden kaum noch Blumen geordert, weil viele Menschen in sogenannten Kolumbarien beigesetzt werden. Dabei handelt es sich um überirdische Grabstätten mit Kammern und Urnen. Gerade das Sterben sei auch ein trauriger Grund für die Schließung.

„Viele Stammkunden sind leider schon verstorben“ – Dortmunder Blumenladen trauert

Die Dortmunder Floristin sieht ein weiteres Problem: „Viele Stammkunden sind leider auch schon verstorben.“ Dabei könnten gerade jüngere Kunden auch auf neue Blumen-Lieferdienste zurückgreifen. Zudem sei Quast immer weiter ins Minus gerutscht, weil die Menschen durch Preiserhöhungen und Inflation „nicht mehr viel Geld hätten“. Nachdem sie „Hunschers Blumenfee“ in Kürze schließt, wird sie vor allem eins vermissen.

„Mir werden meine Kunden sehr fehlen“, sagt die Dortmunderin. Das beruht scheinbar auf Gegenseitigkeit. Quast verkündete die Schließung zuletzt auf Facebook und erhielt viel Zuspruch. „Oh Shit, das tut mir so leid für dich“, lautet beispielsweise ein Kommentar. Eine andere Userin schreibt: „Das ist ja wirklich schade!“ Die Kunden können Quast aber auch weiterhin unterstützen.

Dortmunder Blumenladen startet Rabattaktion – „Helfen, den Laden leer zu bekommen“

„Bitte unterstützen Sie den Blumenladen in ihrer Nähe, es kann so schnell vorbei sein“, schrieb die Dortmunderin auf Facebook. Weil Quast den Schaden gering halten wolle, hofft sie darauf, dass die Kunden ihr „helfen, den Laden leer zu bekommen“. Dafür startet sie eine „Alles-muss-raus-Aktion“ (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Bevor der Blumenladen in Dortmund-Persebeck schließt, gibt es unter anderem 20 Prozent auf sämtliche Deko-Artikel. „Hunschers Blumenfee“ würde auch bis zur Schließung (Ende Oktober) weiterhin Schnittblumen verkaufen. Aber wie geht es für Betreiberin Ramona Quast danach weiter?

+ Kurz vor der Schließung startet der Dortmunder Blumenladen noch eine Rabattaktion. Bis zum Ende gibt es 20 Prozent auf alle Dekoartikel. © Ramona Quast/Hunschers Blumenfee

Dortmunderin arbeitet weiter als Floristin: „Meine Leidenschaft hat mich so lange durchhalten lassen.“

„Als eine ehemalige Kollegin gehört hat, dass wir schließen müssen, kam sie sofort zu mir“, sagt die Dortmunderin. Sie habe ihr eine neue Stelle bei einem Blumenladen in Wetter an der Ruhr angeboten. Quast wird also auch weiterhin als Floristin arbeiten. Das sei ihr persönlich auch sehr wichtig.

Quast übernahm „Hunschers Blumenfee“ bereits vor neun Jahren von ihrem Chef. Zum Schluss sagt sie: „Meine Leidenschaft zu diesem Geschäft hat mich so lange durchhalten lassen.“ Immerhin muss die Dortmunderin ihre Passion in Zukunft nicht aufgeben.

Rubriklistenbild: © Ramona Quast/Hunschers Blumenfee