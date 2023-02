Heiraten in Dortmund ist an einem ganz besonderen Ort möglich 

Location gesucht

Hochzeitslocation in Dortmund gesucht? An einem Ort im Stadtgebiet ist das Ja-Wort mit Panoramablick möglich.

Dortmund – „Wo wollen wir uns das Ja-Wort geben?“ Diese Frage stellt sich bestimmt das eine oder andere Paar, wenn es an die Hochzeitsplanungen geht. Für viele Pärchen muss die Hochzeit etwas Besonderes sein. In Dortmund gibt es nun eine Hochzeitslocation, die definitiv anders ist, als das Dortmunder Standesamt, weiß RUHR24.

Hochzeit in Dortmund – Airport bietet Feierlichkeiten mit Panoramablick an

Die eigene Hochzeit soll ein ganz besonderer Tag werden. Das Outfit muss stimmen, Essen und Trinken müssen passen, im besten Falle soll noch das Wetter mitspielen. Der Ort, an dem sich das Ja-Wort gegeben wird und anschließend die Eheringe ausgetauscht werden, spielt ebenfalls eine ganz wichtige Rolle. Wie wäre es also mit einer Hochzeit auf dem Dortmunder Flughafen?

Was? Heiraten am Airport? Sich das Ehe-Gelübde geben, während im Hintergrund ein Flieger gen Süden fliegt – beispielsweise nach Kroatien? Ja, richtig gelesen. Der Airport Dortmund bietet auch Hochzeiten an. Dabei möchte der Flughafen vor allem Flugzeug-Fans ansprechen.

Die Trauräume seien für kleinere Kreise bis hin zu großen Hochzeitsgesellschaften ausgelegt – und alle haben einen Panoramablick auf das Flughafengeschehen.

Heiraten am Dortmunder Flughafen – Vom Traualtar direkt in den Flitterwochen-Flieger

Einzige Bedingung: Wer Zusatzangebote wie Sektempfang oder ähnliche Feierlichkeiten nutzen will, muss auf das Catering der Flughafen-Gastronomie zurückgreifen. Ebenfalls übernehmen die Flughafen-Mitarbeiter Deko-Wünsche. Ein Trauraum ist ab 100 Euro buchbar.

+ Am Flughafen Dortmund kann jetzt auch geheiratet werden. © Jöran Steinsiek/Imago

Nach der Trauung gäbe es zudem die Möglichkeit, auf der Besucherterrasse ein Fotoshooting machen zu lassen, teilt der Airport mit. Und wer dann vom Altar direkt in die Flitterwochen starten möchte, muss ebenfalls nicht weitfahren. Die Gates sind gleich um die Ecke. Beispielsweise starten Flieger von Dortmund auf die Urlaubsinsel Sylt.

