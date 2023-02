Große Handelskette in Dortmund schließt Filiale am Westenhellweg

Aus oder Umzug?

Die Handelskette Hema aus schließt in Kürze die Filiale in Dortmund. Ob sich das Unternehmen ganz aus der Stadt zurückzieht, ist unklar.

Dortmund – Ein großer Einzelhändler verlässt seine ausladenden Geschäftsräume in Dortmund: Hema aus den Niederlanden schließt bereits im Februar die Filiale in Top-Lage am Westenhellweg 52 bis 54. Das berichten die Ruhr Nachrichten am Sonntag (5. Februar).

Hema schließt Filiale am Westenhellweg in Dortmund: Neueröffnung geplant?

Auf einem Aushang im Schaufenster der Hema-Filiale in Dortmund ist auch das Datum zu lesen: Bereits am 18. Februar (Samstag) soll das große Geschäft demnach zum letzten Mal öffnen. Allerdings wird dort auch angedeutet, dass anderswo in Dortmund eine neue Hema-Filiale eröffnen könnte.

„Wo genau und vor allem wann?“, fragen sich viele Kunden sicherlich. Doch dazu schweigen sich sowohl der Aushang als auch das Unternehmen bislang aus. Eine entsprechende Anfrage von RUHR24 bei Hema läuft bereits.

Hema hat Filiale in Dortmund erst 2018 eröffnet: Umzug oder Schließung?

Hema hatte seine Dortmund-Filiale erst im April 2018 eröffnet. Bis die Kette eine neue Filiale in Dortmund eröffnet, müssen Kunden wohl bis Essen fahren. Dort hatte die Warenhauskette erst am 20. Januar einen Store in der Rathaus-Galerie eröffnet.

+ Die Hema-Filiale in Dortmund schließt zum 18. Februar. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Hema wurde 1926 als eine Billigvariante der Warenhauskette De Bijenkorf gegründet und bietet vor allem Haushaltswaren und Kleidung an. Seit 2002 expandiert das Unternehmen auch nach Deutschland. Hier hat Hema mittlerweile 20 Standorte eröffnet. Wie es mit dem in Dortmund weitergeht, bleibt abzuwarten.

Mögliche Räumlichkeiten gibt es aktuell zur Genüge. Etwa das ehemalige „Mayersche“-Haus in Dortmund soll umgebaut werden. Größer sind die Sorgen aktuell jedoch um das Karstadt-Gebäude am Westenhellweg.

