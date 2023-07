Wichtige Dortmunder Hauptstraße wird zur 30er-Zone – dauerhaft

Facebook

Die Stadt Dortmund will auf mehr Sicherheit und Lärmschutz setzen. Dafür muss eine wichtige Hauptstraße zur 30er-Zone werden.

Dortmund – „Was lange währt, wird endlich gut“, heißt es in einem deutschen Sprichwort. Im Falle einer wichtigen Dortmunder Straße trifft das aus Sicht der Anwohner vermutlich nur zum Teil zu. Hier dürfen Autofahrer künftig nämlich nur noch 30 Km/h fahren – wie RUHR24 berichtet, dauerhaft.

Dortmund setzt auf 30er-Zone zur Lärmbekämpfung in der Nordstadt

Doch um welche Straße geht es denn eigentlich? Die Betroffene ist keine Geringere als die in der Dortmunder Nordstadt ziemlich bekannte Mallinckrodtstraße. Schon seit mindestens einem Jahr gibt es Pläne, hier für mehr Sicherheit und Ruhe zu sorgen. Bereits 2022 wurde klar, Dortmund will künftig massiv auf Tempo 30 und 40 setzen.

Geschwindigkeitsbegrenzungen sind auch deutschlandweit seit Monaten in aller Munde. Schließlich stoßen Autos bei weniger Geschwindigkeit auch weniger Schadstoffe aus. Anwohner könnten sich also schon bald über frischere Luft in der Dortmunder Mallinckrodtstraße freuen.

Doch natürlich dürfte es im ersten Moment nicht jeden freuen, dass die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Schließlich kommt man so im Zweifel auch später am Ziel an. Auf der anderen Seite gaben bei einer Befragung der Stadt Dortmund im Jahr 2021 viele Anwohner des Viertels am Hafen an, dass die Verkehrsbelastung sie stören würde. Grund genug für die Stadt, zu reagieren.

Wichtige Hauptstraße in Dortmund wird dauerhaft gedrosselt

Ab wann müssen Autofahrer in Dortmund denn das Tempo auf der Mallinckrodstraße drosseln? Wie die Stadt Dortmund in einer Mitteilung informiert, gelten die neuen Geschwindigkeiten ab dem 31. Juli 2023. Zwischen Münsterstraße und Schützenstraße dürfen Autofahrer dann nur noch 30 fahren, zwischen Schützenstraße und Lagerhausstraße 40.

„Die Anwohner*innen proitieren nicht nur durch die Reduzierung des Verkehrslärms – für alle Menschen erhöht sich die Aufenthaltsqualität, vor allem in angrenzenden Grünflächen“, heißt es von der Stadt Dortmund. Radfahrer und Fußgänger sollen sich sicherer fühlen und das bei relativ wenig Ausgaben.

Dortmund setzt auf mehr 30er-Zonen – hier müssen Autofahrer aufpassen

Damit der Verkehrsfluss erhalten bleibt und sich im Optimalfall sogar verbessert, wird auch die Ampelschaltung angepasst. So sollen Autofahrer weniger abbremsen und anfahren müssen – was Treibstoff spart (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ Auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund wird teilweise Tempo 30 eingeführt. © Ralph Lueger/ Imago

Es soll nicht bei der Mallinckrodstraße bleiben. Die Stadt Dortmund plant weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen und 30er-Zonen. Hier wird die Geschwindigkeit auf Abschnitten noch in diesem Jahr gedrosselt: Kreuzstraße, Saarlandstraße, Jägerstraße, Wittekindstraße, Bärenbruch, Kirchlinder Straße, Huckarder Straße.

Rubriklistenbild: © BeckerBredel/ Imago