„Game of Thrones“-Star verirrt sich am Flughafen Dortmund: „Ich warte einfach“

„Game of Thrones“-Schauspieler Harry Lloyd ist am Flughafen Dortmund angekommen – und wusste laut einem witzigen Instagram-Post offenbar nicht so recht weiter.

Dortmund – Der Flughafen in Dortmund ist nicht gerade für seine Unübersichtlichkeit bekannt. Von dort wegzukommen, ist allerdings seit jeher ein Problem. Das erfuhr jetzt auch „Game of Thrones“-Schauspieler Harry Lloyd (39) und witzelt darüber in einem humorvollen Instagram-Post.

„Game of Thrones“-Star Harry Lloyd landet am Flughafen Dortmund am falschen Schild

Der britische Schauspieler verkörperte in der Blockbuster-Serie „Game of Thrones“ den Viserys Targaryen, der Bruder von Daenerys. Für die Comic Com 2022 in Dortmund ist er am Freitag (2. Dezember) extra nach Deutschland geflogen.

Am Flughafen angekommen musste er sich dann offensichtlich erst mal orientieren. Bei der Abholung stieß er jedoch nicht sofort auf das richtige Namensschild, wie ein witziger Instagram-Post zeigt:

Harry Lloyd landet am Flughafen Dortmund vor Schild einer Mode-Filiale

Denn statt dem Schild zu Abholung ist Harry Lloyd auf dem Foto vor einer Filiale der Modemarke „Lloyd“ zu sehen. Darunter schreibt er: „In Dortmund angekommen. Ich sollte nach einem großen Schild am Flughafen Ausschau halten. Schätze, ich warte einfach, bis das Auto kommt?“

Ob Lloyd wirklich am Flughafen vergessen wurde, bleibt unklar. Besonders begeistert wirkt er nach seiner Ankunft in Dortmund jedenfalls nicht gerade. Das zweite Foto der Reihe zeigt ihn aber glücklicher: Lloyd hat es bis in die Stadt geschafft und schlürft auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund grinsend einen Glühwein.

+ In „Game of Thrones“ spielt Harry Lloyd die Rolle von Viserys Targaryen. © Mary Evans/AF Archive/HBO/Imago

Den typisch britischen Humor des Filmstars konnten seine Fans beim Treffen mit ihm auf der Comic Con am Samstag in Dortmund erleben. Einige andere Stars hatten die Comic Con 2022 spontan abgesagt. Aktuell ist Harry Lloyd außerdem in dem Historien-Drama „The Lost King“ zu sehen.

Rubriklistenbild: © Jöran Steinsiek/Imago