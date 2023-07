Neues Dortmunder-Hafenviertel: XXL-Einrichtung soll kommen

Facebook

Das neue Dortmunder Hafen-Quartier an der Speicherstraße könnte einen prominenten Neuzugang bekommen. Das Viertel würde sich dadurch massiv verjüngen.

Dortmund – Es ist das aufstrebende Quartier Dortmunds: Am Hafen entsteht derzeit ein Digitalquartier, das Arbeit und Ausgehen miteinander verbinden soll. Mit einem Blick aufs Wasser kokettiert jetzt auch ein sehr großer Player, erfuhr RUHR24: die Fachhochschule (FH) Dortmund.

FH Dortmund will an den Hafen kommen – Speicherstraße soll wachsen

Auf fünf Standorte in der gesamten Stadt teilt sich die Hochschule mit rund 14.000 Studierenden und über 900 Mitarbeitern derzeit auf. Doch künftig will die FH zentral an nur einem Ort lehren und forschen. Das Land NRW liebäugelt mit einem Areal an der nördlichen Speicherstraße, jenem Teil des Quartiers, was noch nicht bis ins letzte Details durchgeplant ist.

Sollte die FH Dortmund ihre Pläne tatsächlich realisieren, könnten die alten Gebäude der FH (etwa an der Sonnenstraße im Kreuzviertel und am Ruhrschnellweg) neu genutzt werden, hofft NRW-Bildungsministerin Ina Brandes (CDU).

Dortmunder Hafenquartier Speicherstraße – OB Westphal begeistert von FH-Plänen

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) findet den Standort Hafen für die FH „hervorragend“. Die Stadt prüfe jetzt die bauliche Machbarkeit. Ein Neubau der FH auf dem ehemaligen HSP-Gelände ist damit vom Tisch. Der Bau hatte sich laut Stadt als unwirtschaftlich erwiesen (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24.de lesen).

Mit dem Umzug der FH Dortmund an den Hafen könnte das ohnehin schon junge Quartier einen echten Frequenzbringer bekommen. Schon jetzt gilt die Speicherstraße mit ihren Bars als Geheimtipp im Dortmunder Nachtleben. Studierende könnten das Quartier noch jünger und lebendiger machen.

Südliche Speicherstraße: Pläne für Quartier im Hafen von Dortmund fortgeschritten

An der südlichen Speicherstraße sind die Pläne dahingehend bereits fortgeschrittener. Der Lensing Media Port (RUHR24.de, Ruhr Nachrichten Online), das Hafenforum, die Akademie für Theater und Digitalität sowie der Heimathafen Nordstadt und das Fraunhofer-Institut stehen als Mieter bereits fest.

+ Der Hafen in Dortmund wandelt sich. Im neuen Digital-Quartier an der Speicherstraße könnte bald die FH Dortmund residieren. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Für die nördliche Speicherstraße wünscht sich die Stadt Dortmund einen Campus mit Unternehmen aus der Digital- und Kreativwirtschaft sowie Bildungseinrichtungen. Die Promenade am Wasser, die in der südlichen Speicherstraße bereits fertig ist, soll im nördlichen Teil fortgeführt werden.

Wie geht es jetzt weiter? Während die Stadt das Vorhaben detailiert prüfen will, soll eine Steuerungsgruppe mit den Fraktionen des Rates die geplante Maßnahme begleiten. Stadt, Land und FH führen weiter Gespräche. Am Ende muss eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zeigen, ob das Vorhaben umsetzbar ist.

Rubriklistenbild: © Daniele Giustolisi/RUHR24