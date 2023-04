Dortmunder Grüne wollen schon 2023/2024 zentrales Silvester-Feuerwerk

Vorstoß

Private Raketen und Böller an Silvester durch ein zentrales Feuerwerk ersetzen. Die Grünen in Dortmund wagen einen Vorstoß.

Dortmund – Silvester ist gefühlt gerade erst hinter uns gebracht und der nächste Jahreswechsel steht erst in Monaten an. Dennoch macht sich eine Partei in Dortmund schon jetzt Gedanken um die Silvester-Nacht. Die Grünen wollen ein zentrales Feuerwerk durchsetzen, wie RUHR24 erfuhr.

Grüne wollen Feuerwerk in Dortmund zentralisieren – Vorstoß könnte real werden

Der Vorschlag ist nicht neu. Auch in Bochum war ein zentrales Feuerwerk an Silvester bereits Thema. In Olfen im Kreis Coesfeld hatte es bereits beim Jahreswechsel 2022/23 eine gemeinsame Veranstaltung gegeben. Die Idee dahinter: Dortmund könnte eine große Feuerwerksshow anbieten, damit so weniger Privatpersonen den Anreiz haben, selbst zu zünden.

Private Feuerwerke würden so gewissermaßen ersetzt. Wie aus einer Mitteilung der Grünen Dortmund hervorgeht, könnte es bereits zum Wechsel ins Jahr 2024 ein zentrales Feuerwerk in der Stadt geben. Zumindest strebt das die Partei an.

„Die Verwaltung wurde durch unseren Beschluss im Ausschuss für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, um durch alternative Veranstaltungen Verschmutzungen und Gewalt durch Pyrotechnik vorzubeugen“, erklärt Benno Beckmann von den Grünen Dortmund.

Grüne Dortmund planen zentrales Feuerwerk schon für nächstes Silvester-Fest

Auf Nachfrage von RUHR24 bestätigt ein Pressesprecher der Stadt Dortmund: „Die Verwaltung wird diesem Konzept- und Prüfauftrag natürlich nachkommen und die möglichen Optionen und Ergebnisse der Politik vorstellen“. Die CDU war ebenfalls an dem Antrag beteiligt.

Der Grünen-Sprecher stellt sich „zentrale, musikalisch begleitete Feuerwerke“ vor. Demnach könnte es künftig also auch mehrere solcher zentralen Veranstaltungen geben. Neben Raketen und Böllern zieht die Dortmunder Partei offenbar auch Laser- und Drohnen-Shows in Erwägung (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Ein Verbot für privates Feuerwerk in Dortmund wird konkret in der Mitteilung nicht angesprochen. Vielmehr will die Partei scheinbar das Interesse der Dortmunder umlenken. Insgesamt wolle man so die Silvesternacht „besser organisieren“.

Vorstoß von Grünen in Dortmund: Zentrales Feuerwerk für nächstes Silvester?

„Feuerwerk belastet die Umwelt, verängstigt Tiere und verursacht Feinstaub (...). Wir wollen für Dortmund ein gemeinsames Event in der Stadt anbieten (...). Solche attraktiven Angebote können dazu führen, dass Menschen weniger Feuerwerkskörper abbrennen oder sogar ganz darauf verzichten“, so Beckmann.

Schon jetzt gibt es Jahr für Jahr an Silvester Böllerverbotszonen – auch in Dortmund. Diese gelten zum Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern oder Altenheimen. Doch nicht nur Lärmbelästigung ist ein Thema zum Jahreswechsel. Immer wieder kommt es zu Verletzungen, Bränden oder körperlichen Auseinandersetzungen in Verbindung mit Feuerwerk.

Doch auch Wild- und Haustiere sowie die Umwelt leiden unter privater Böllerei, betont unter anderem die Deutsche Umwelthilfe. Feinstaub belastet die Luft, der Müll landet nicht selten auf Grünflächen. Tiere erschrecken sich vor den Explosionen.

