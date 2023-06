Vor 100 Jahren in Dortmund entdeckt: Goldschatz-Fund bleibt ewiges Rätsel

Facebook

Auf dem Gelände einer Brauerei in Dortmund machten Bauarbeiter einen spektakulären Fund. Der Goldschatz geht in die Geschichte ein.

Dortmund – Immer wieder werden im Dortmunder Stadtgebiet archäologische Funde gemacht. Dabei ist jeder Fund an sich spektakulär und zeigt, wie reich Dortmund an Geschichte ist. Doch ein Fund im Jahr 1907 begeisterte nicht nur die Dortmunder, sondern nahezu ganz Deutschland. RUHR24 erinnert an den Fund.

Goldschatz von Dortmund auf Brauerei-Gelände gefunden

Im Sommer 1907 machten Bauarbeiter auf dem Gelände der Union-Brauerei in der Dortmunder Ritterstraße einen spektakulären Fund. Am 30. August kam in zirka 90 Zentimetern Tiefe ein grauweißes Gefäß mit Henkel ans Tageslicht. Rundherum waren drei goldene Halsreifen gelegt.

Das Spektakulärste lag jedoch daneben: 444 Goldmünzen, sogenannte Solidi, und Bruchstücke von 16 Silbermünzen. Ein wahrer Goldschatz, wie man ihn sonst nur aus Erzählungen, Sagen oder Filmen kennt. Nur dieses Mal ist ein solcher Goldschatz in der Realität gefunden worden – vor knapp 116 Jahren, mitten in Dortmund.

Wie das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) der Stadt Dortmund schreibt, handelt es sich um einen der größten Funde spätrömischer Münzen auf deutschem Boden. Eine Analyse der 444 Goldmünzen ergab, dass die älteste Münze aus dem Jahr 335 stammt. Damals regierte Konstantin der Große als Kaiser über das römische Reich.

Dortmund in der Zeit des römischen Reichs – 444 Goldmünzen bei Brauerei gefunden

Das Gebiet des heutigen Dortmunds gehörte zu dieser Zeit nicht zum römischen Reich. Die römischen Goldmünzen aus der Zeit Konstantins des Großen sowie des gallischen Gegenkaisers Constantin III., aus dessen Zeit (407 und 411) die jüngste gefundene Münze stammt, wurden in der römischen Provinz Gallien gesammelt und in Dortmund vergraben.

Laut Angaben des Museums ergibt sich daraus, dass der Schatz nicht vor dem Jahr 407 nach Christus vergraben worden ist. Das MKK vermutet, dass die Münzen einem germanischen Soldaten gehört haben, der in der römischen Gallienarmee gedient haben könnte.

Goldschatz von Dortmund: Herkunft bleibt ein ewiges Rätsel

Die Stadt Dortmund schreibt auf ihrer Webseite, dass die Herkunft der Münzen für immer ein Rätsel bleiben werde. Dennoch sei diese Menge ein enormes Vermögen gewesen, welches über den Hellweg nach Dortmund gelangt sein könnte. Bekannt ist, dass der Dortmunder Westenhellweg schon seit jeher eine Handels- und Konsummeile gewesen ist.

Für die Bauarbeiter auf dem Brauerei-Gelände muss der Fund im Jahr 1907 ein wahrer Augenöffner gewesen sein. Wer sich im Jahr 2023 den Goldschatz anschauen möchte, muss dafür ins Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund gehen.

