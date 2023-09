Dortmund verschenkt bis zu 5000 Euro – wer sich jetzt beeilen sollte

Facebook

Die Stadt Dortmund verschenkt Geld: Insgesamt stehen 30.000 Euro bereit, maximal können Interessierte bis zu 5000 Euro kassieren.

Dortmund – Das gab es in Dortmund noch nie: Die Stadt lobt erstmals in ihrer Geschichte einen hoch dotierten Tierschutzpreis aus. Treibende Kraft hinter der Aktion ist Dortmunds neue Tierschutzbeauftragte, Katharina Kalka, wie es von der Stadt heißt.

Bis zu 5000 Euro von der Stadt Dortmund kassieren – Tierschützer profitieren

Insgesamt 30.000 Euro sind im „Pott“ für den Preis. Die Gewinner erhalten maximal 5000 Euro. Und was muss man für das Geld tun? Ganz einfach: Eine gute Idee haben, wie man in Dortmund die Tiere besser schützt.

Das können Tierschutz-Workshops oder Bauprojekte für den Tierschutz sein: zum Beispiel Igelhäuser oder Insektenhotels. Am Wettbewerb können nur Menschen oder Institutionen mit Wohn- oder Geschäftssitz in Dortmund teilnehmen.

Online-Formular reicht: Stadt verschenkt bis zu 5000 Euro

Wer am Tierschutzwettbewerb teilnehmen will, muss online ein Formular ausfüllen. Obacht: Das Geld erhält nur, wer später einen sogenannten Verwendungsnachweis vorweisen kann. Vorab entscheidet eine Jury aus Vertretern der Politik, aus der Praxis sowie der ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragten der Stadt Dortmund, wer das Geld bekommt. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Dr. Katharina Kalka ist Tierschutzbeauftragte der Stadt Dortmund. © Niklas Kähler/Stadt Dortmund

Bis zum 31. Oktober 2023 haben Einzelpersonen, Vereine, Bildungseinrichtungen (Schulen, Kitas, Jugendfreizeitstätten) und Unternehmen mit Wohnsitz bzw. Geschäftssitz in Dortmund Zeit, ihre Ideen einzureichen (via Mail an tierschutzpreis@stadtdo.de oder per Post an das Büro der Tierschutzbeauftragten, Ordnungsamt, Olpe 1, 44122 Dortmund).

Nicht nur Dortmund verschenkt Geld – auch Land NRW

Rubriklistenbild: © Hans Blossey/Imago