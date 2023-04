Stadt Dortmund verschenkt bis zu 300 Euro – so einfach kommt man ans Geld

Preisgelder ausgelobt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Die Stadt Dortmund verschenkt Geld! Allerdings müssen Bürger dafür etwas tun. Wer die Forderungen der Stadt erfüllt, bekommt 100, 200 oder 300 Euro.

Dortmund – Dortmunderinnen und Dortmunder mit grünem Daumen können ab sofort Geld gewinnen. Dafür müssen sie aber gewissermaßen in Vorleistung gehen. Denn 100, 200 oder 300 Euro kann nur gewinnen, wer eine Patenschaft für eine Baumscheibe übernimmt und die Fläche aufhübscht. RUHR24 erklärt, wie das geht.

Stadt Dortmund verschenkt 100, 200 und 300 Euro an Paten der schönsten Baumscheibe

Aktuell gibt es in Dortmund nur 173 solcher Patinnen und Paten. Durch die Auslobung der Preisgelder verspricht sich die Stadt eine Erhöhung der Zahl – und vor allem eine Aufhübschung der Baumscheiben. Letztlich sollen, so die Hoffnung des Grünflächenamts, die Quartiere schöner werden und durch die blühenden Baumscheiben Insekten profitieren.

Die Preisgelder gibt es allerdings nicht für alle neuen Baumpatinnen und -paten, sondern nur für diejenigen, mit den drei schönsten Baumscheiben. Mitmachen können ab dem 20. April alle Dortmunder Baumpaten, auch jene, die neu dabei sind (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Dortmunder Baumscheiben sollen möglichst insektenfreundlich sein

Bis zum 30. Juni sammelt die Stadt unter der Mailadresse baumpatenschaft@stadtdo.de maximal zwei Fotos jeder Baumscheibe sowie den Standort und eine kurze Beschreibung der Baumscheibe und der Patin / des Paten. Die besten Chancen auf das Geld hat, wer seine Baumscheibe möglichst insektenfreundlich und optisch ansprechend gestaltet.

Baumpaten müssen übrigens nicht als Einzelkämpfer auftreten. Auch ein ganzes Wohnhaus oder eine Familie kann Pate für eine Dortmunder Baumscheibe werden. Und: Es muss nicht unbedingt die Baumscheibe vor der eigenen Haustür sein. Wählbar sind öffentliche Baumscheiben in ganz Dortmund. Wer Baumpate werden will, schreibt eine Mail an die bereits genannte Mail-Adresse.

Dortmunder Baumpatinnen und Baumpaten müssen Baumscheiben pflegen

Baumpatinnen und Baumpaten können ihre Baumscheibe dann frei gestalten. Darauf sollte man laut Stadt Dortmund achten:

Baumscheibe reinigen.

Erdreich der Baumscheibe auflockern, damit die Baumwurzeln genug Sauerstoff bekommen

Stauden, niedrige Gehölze (z.B. Rosen mit offener Blüte), Sommerblumen oder Blühmischungen pflanzen (vor allem insektenfreundliche Pflanzen).

Baumscheibe in trockenen Zeiten wässern.

Auffälligkeiten an der Baumscheibe oder am Baum dem Grünflächenamt der Stadt Dortmund melden. (Tel.: (0231) 50-2 95 22, E-Mail: baumpatenschaft@stadtdo.de)

Die grundsätzliche Pflege und Kontrolle des Baumes übernimmt das Grünflächenamt der Stadt Dortmund.

Rubriklistenbild: © Hans Blossey/Imago, Canva; Collage: RUHR24