Freibäder in Dortmund öffnen: Welche Regeln Besucher kennen sollten

Die Corona-Inzidenz sinkt, der Sommer ist da: Auf geht‘s ins Freibad. In Dortmund öffnen die Freibäder wieder für alle. Aber es gelten strenge Regeln.

Dortmund – Mit den massiv sinkenden Corona-Zahlen in Dortmund* erlangen die Bürger immer mehr Freiheiten. Am Freitag (11. Juni) hat die Stadt endlich die Inzidenzstufe 2 (35,1 bis 50) erreicht. Damit treten laut der aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung weitere Lockerungen in Kraft. Diese betreffen auch die Freibäder in Dortmund, berichtet RUHR24*.

Stadt Dortmund Einwohner 603.609 (2020) Aktuelle Corona-Inzidenz 20,7 (10. Juni)

Corona-Inzidenz in Dortmund sinkt massiv: Freibäder öffnen am Wochenende für alle

Seit Tagen liegt die Corona*-Inzidenz in Dortmund stabil unter 50. Am Donnerstag (10. Juni) rutschte der Wert sogar auf niedrige 20,7 (laut RKI) ab. Am Wochenende versprechen die Wetter-Experten Sonne satt* – die perfekten Voraussetzungen, um sich in einem der Dortmunder Freibäder die entsprechende Erfrischung abzuholen.

Passend dazu kam am Donnerstag die gute Nachricht: Die Sportwelt Dortmund hat verkündet, ihre Freibäder wieder für alle Gäste zu öffnen. Während der Inzidenzstufe 3 (50,1 bis 100), die in Dortmund bis Freitag galt, durften die Freibäder nur für den Sportbetrieb öffnen. Mit dem Erreichen der Stufe 2 dürfen nun alle wieder schwimmen. Wichtig: Es gilt zunächst die Testpflicht und eine Personenbegrenzung (mehr Corona-News aus Dortmund* auf RUHR24).

Dortmund könnte Sonntag Inzidenzstufe 1 erreichen: In den Freibädern entfällt die Testpflicht

In Dortmund zeichnet sich nun jedoch ein besonderer Fall ab. Denn seit dem 5. Juni liegt die Inzidenz in der Stadt sogar stabil unter der 35er Marke. Die Folge: Bereits am kommenden Sonntag (13. Juni) könnte Dortmund noch mehr Corona-Lockerungen umsetzen*.

Die Sportwelt Dortmund verkündet deshalb, ihre Freibäder auch erst am Sonntag wieder für alle öffnen zu wollen. „Wir schreien es jetzt von den Dächern und das ist vielleicht ein bisschen zu früh, da wir Samstag erst um 18:00 Uhr sagen können, ob der Inzidenzwert wieder unter 35 liegen wird“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website.

Beim Erreichen der Inzidenzstufe 1 (unter 35) würde beim Freibad-Besuch eine weitere wichtige Corona-Regel entfallen: die Testpflicht. Des Weiteren wollen die Dortmunder Freibäder auf die Corona-Konzepte des letzten Sommers zurückgreifen. Hier ist ein Überblick über die Freibad-Regeln bei der Inzidenzstufe 1:

Freibäder in Dortmund öffnen am Wochenende: Es gelten wichtige Corona-Regeln

Die Pflicht, einen aktuellen negativen Corona-Test vorzulegen, entfällt.

Die Personenbegrenzung gilt weiter.

Es gelten 1,5 Meter Mindestabstand.

Badegäste sollen im Wasser im Kreis statt auf geraden Bahnen schwimmen.

In den überdachten Bereichen ist der Zutritt nur mit Maske erlaubt.

Der Eintritt erfolgt über ein vorab gebuchtes Ticket.

Den Angaben zufolge können Besucher die Tickets, wie schon im vergangenen Jahr, online über die Seite der Sportwelt Dortmund kaufen. Wichtig: Der Kartenvorverkauf für die Freibäder Volksbad, Froschloch, Hardenberg und Wellinghofen soll am Freitagabend um 20 Uhr starten.

+ Schluss mit leeren Freibädern in Dortmund: Auch das Hardenberg-Freibad in Deusen will Sonntag wieder öffnen. © Lisa Krispin/RUHR24

Eine Änderung bei den Öffnungszeiten der Freibäder in Dortmund gibt es allerdings. So sind die beheizten Bäder Wellinghofen und Volkspark täglich (Mo. bis So.) von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kaltwasserbäder Froschloch und Hardenberg öffnen bei gutem Wetter ebenfalls täglich. Allerdings: montags bis freitags (13 bis 19 Uhr) sowie samstags und sonntags (10 bis 19 Uhr).

Niedrige Corona-Inzidenz in Dortmund: Zwei Freibäder öffnen schon früher

Übrigens: Das Solebad Wischlingen hat bereits ab Samstag (12. Juni) wieder geöffnet. Dort ist der Zutritt – gemäß der Inzidenzstufe 2 – jedoch vorerst nur Genesenen, Geimpften und Getesteten gestattet. Tickets können vorher online gebucht werden. Auch das Freibad in Derne will schon am Samstag öffnen. Die Testpflicht gilt dort ebenfalls, eine vorherige Timeslot-Anmeldung per Telefon (0231/89 05 52) ist nötig. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.