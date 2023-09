Dortmunder Fredenbaumpark vor großer Neuerung – was sich für Besucher ändert

Facebook

Eines der beliebtesten Ausflugsziele Dortmunds steht vor einer einschneidenden Veränderung. Es geht um den historischen Teil des Fredenbaumparks.

Dortmund – Er ist einer der größten und gleichzeitig der älteste Park Dortmunds: der Fredenbaumpark in der Nordstadt. Jetzt will die Stadt Teile des historischen Parks unter Denkmalschutz stellen. Bereits 2015 hatte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) den Denkmalwert des Fredenbaumparks erkannt. Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht, erfuhr RUHR24.

Dortmund stellt Fredenbaumpark teils unter Denkmalschutz – die Folgen

Von der Maßnahme betroffen ist ein Drittel der Parkfläche. Im mittleren Teil des Parks reicht sie von der großen Wiese an der Gaststätte „Schmiedingslust“ bis zur Straße Westerholz. Im Norden ist die Denkmalschutz-Grenze ebenfalls die Straße Westerholz, im Süden beinahe die Parkgrenze.

Die Stadt begründet die Unterschutzstellung der genannten Fredebaumpark-Fläche damit, dass dort „die Spuren der Vergangenheit noch besonders deutlich zu sehen“ seien. 1899 hatte dieser Teil des Parks an einem Wettbewerb für die Gartenbauausstellung teilgenommen. Später, um 1912 herum, beheimatete der Park einen großen Freizeitpark.

Fredenbaumpark Dortmund wird unter Denkmalschutz gestellt

Schon immer war der Fredenbaumpark also als Volkspark gedacht. Er war auch bewusst zum Feiern gedacht und musste deshalb nicht nur ästhetischen Anforderungen folgen. Noch heute finden demnach große Feste im ältesten Park Dortmunds statt – etwa das Lichterfest im Sommer und das „Mittelalterliche Phantasie Spectaculum“ um Weihnachten herum.

Was ändert sich durch den Denkmalschutz für Besucher des Fredenbaumparks? Die einfache Antwort: erstmal nichts. Denn Ziel des Denkmalschutzes ist es ja, das Denkmal möglichst in seiner Ursprungsform zu erhalten. Die Stadt müsste in dem Fall dafür sorgen, dass der geschützte Fredenbaumpark nicht übernutzt oder beschädigt wird.

Fredenbaumpark Dortmund muss historisches Aussehen behalten

Nicht nur die Pflege des Areals gehört zur Aufgabe, sondern auch die Reparatur und Instandsetzung (Nachpflanzung) charakteristischer Hecken oder Alleen. Auch die Wiederherstellung eines verloren gegangenen Erscheinungsbildes kann Aufgabe des Denkmalschutzes eines Parks wie dem Fredenbaumpark sein. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Der Fredenbaumpark in der Nordstadt von Dortmund. © Panthermedia/Imago

Obacht: Besucher, die das öffentliche Denkmal – in dem Fall die geschützten Teile des Fredenbaumparks – beschädigen oder zerstören, können laut Paragraf 304 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren belangt werden. Alleine der Versuch ist strafbar.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago