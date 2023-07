Fotos zeigen: So schön war der Dortmunder Hauptbahnhof vor mehr als 100 Jahren

Facebook

Ein ehemaliger Bürgermeister bezeichnete den Dortmunder Hauptbahnhof mal als „Pommesbude mit Gleisanschluss“. Die Station hat in mehr als 100 Jahren Unglücke und Umbauten erlebt.

Dortmund – Es ist der Verkehrsknotenpunkt im östlichen Ruhrgebiet: Zwar besticht der Dortmunder Hauptbahnhof nicht durch sein Äußeres, er ist aber die Drehscheibe für Berufspendler und Bahn-Urlauber. Hunderttausende Menschen gehen dort ein und aus oder wechseln die Züge. Der Hauptbahnhof in Dortmund hat aber auch eine bewegte Geschichte hinter sich. RUHR24 blickt zurück.

Geschichte des Dortmunder Hauptbahnhofs – kriminelle, aber bewegte Vergangenheit

Bevor wir allerdings Jahrzehnte zurückreisen, blicken wir auf die aktuellen Geschehnisse im und am Dortmunder Hauptbahnhof. Aktuell wird dort nämlich gebaut – ein Mega-Projekt. Bis zur Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024 soll der Bahnhof barrierefrei werden. Im Juni wurde eine entscheidende Bauarbeit in Dortmund beendet.

Leider ist der Hauptbahnhof aber auch weiterhin ein Kriminalitäts-Hotspot. Der Standort gehört zu den kriminellsten in ganz NRW. Laut Zahlen des Innenministeriums aus dem Januar 2023 musste die Polizei im Jahr 2022 ganze 1121 Mal zum Dortmunder Hauptbahnhof ausrücken – deutlich mehr als im Vorjahr.

Der Verkehrsknotenpunkt hat aber auch schönere Zeiten erlebt. Seinen Ursprung hat der Dortmunder Hauptbahnhof im Jahr 1847. Die Köln-Mindener-Eisenbahn-Gesellschaft eröffnete einen Halt am nördlichen Rande des Stadtzentrums. Erst 1910 wanderte der Bahnhof durch einen Neubau an den jetzigen Standort. Am 12. Dezember 1910 feierten die Dortmunder eine große Einweihungsfeier.

Fotos vom Dortmunder Hauptbahnhof zeigen schönes Gebäude

Wie viele Gebäude in Dortmund wurde auch der Dortmunder Hauptbahnhof während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört. Das alte, massive Steingebäude wurde dem Erdboden gleichgemacht. Ersetzt wurde es nach dem Krieg durch einen Zweckbau, welches Motive der Dortmunder Arbeitswelt beherbergte. Die Dimension des Vorgängers erreichte das Gebäude aber nicht mehr.

+ Der Dortmunder Hauptbahnhof vor dem Zweiten Weltkrieg. Wann diese Aufnahme entstand, ist unklar. © Arkivi/ Imago

Umbaupläne machten vor allem in den 90er-Jahren die Runde. Wie ein überdimensionales Ufo sollte der Dortmunder Hauptbahnhof mal aussehen – die Pläne wurden aber nie weiterverfolgt.

Um auf den schlechten Zustand des Bahnhofs aufmerksam zu machen, bezeichnete Dortmunds ehemaliger Oberbürgermeister Günter Samtlebe (SPD) den Bahnhof mal als „Pommesbude mit Gleisanschluss“. Bis heute wird die Station unter Dortmundern des Öfteren so bezeichnet

+ Der Dortmunder Hauptbahnhof im Jahr 1986. © Karo/ Imago

Umbau des Dortmunder Hauptbahnhofs – Baustelle dauert noch bis 2024

Erst 2009 rückten die ersten Bagger an. Die Empfangshalle wurde entkernt und anschließend neu und zugleich barrierefrei gestaltet. Den letzten und finalen Bauabschnitt sehen wir aktuell beim Besuch des Dortmunder Hauptbahnhofs.

Derzeit können Bahnhofsbesucher übrigens auch alte Mauern des Bahnhofs in Dortmund sehen: Direkt neben dem Aufzug zum S-Bahn-Gleis lugt eine alte Steinwand hervor.

+ Die alten Mauern des Bahnhofs lassen sich momentan beobachten. © Untere Denkmalbehörde/ Stadt Dortmund

Ereignisse am Dortmunder Hauptbahnhof: Zugunglücke, Stellwerksstörungen und Unwetter

Es gibt aber auch traurige Ereignisse, die die Gleise des Bahnhofs begleiten. Am 18. Dezember 1954 kam es zu einem schweren Zugunglück. Wegen einer falsch gestellten Weiche stießen zwei Züge im Bahnhofsbereich zusammen. 15 Menschen starben, 71 wurden verletzt. Noch mehr Opfer gab es am 30. Juni 1943 als ein Zug auf einen Personenzug auffuhr. 28 Menschen starben, 90 wurden verletzt.

+ Vor dem Krieg war der Dortmunder Hauptbahnhof ein massives, großes Steingebäude. © Arkivi/ Imago

In der jüngeren Vergangenheit machen eher Unwetterereignisse und Stellwerksstörungen Schlagzeilen. So sorgte im August 2022 ein Unwetter für einen massiven Schaden im Stellwerk am Dortmunder Hauptbahnhof. Stundenlang fuhr kein Zug mehr.

Trotz aller futuristischen Plänen und Umbaumaßnahmen, die ohne Weiteres bitter nötig sind, bleibt die Station – trotz der Nähe zur Fußgängerzone – eher schmucklos und unspektakulär. Eben ein reiner Zweckbahnhof.

Rubriklistenbild: © Arkivi/Imago, biky/Imago; Collage: RUHR24