Pilot flog von Dortmund um die Welt – „Habe mich nicht gewagt, sowas zu träumen“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marian von Hatzfeld schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Marian von Hatzfeld schließen

Es ist Dienstag. Tim Wegner steht an dem Fleck Erde, wo sein Abenteuer begann. Am Dortmunder Flughafen startete etwas, „was kaum einer macht“.

Dortmund – 12 Uhr mittags am Dortmund-Airport: Während ein Flugzeug gerade in Richtung Himmel abhebt, wartet ein Mann auf dem Asphaltboden vor einem Hangar. In der Halle selbst steht einer von zwei Begleitern einer unfassbaren Reise. Pilot Tim Wegner nahm RUHR24 mit auf einen Rundflug durch seine Abenteuer.

Tim Wegner startete Weltreise von Dortmund: „Flugzeug war für 3 Monate unser Zuhause.“

Als Tim Wegner in den Hangar am Dortmunder Flughafen geht, erstrahlt nicht nur sein T-Shirt in Himmelsfarben. Der studierte Maschinenbauer kann sich ein Lächeln beim Anblick dieses Flugzeugs nicht verkneifen.

„Good Vibes“, so heißt der Flieger, mit dem er und sein Kollege Christof Schumann die Welt umflogen. „Das war für drei Monate unser Zuhause“, sagt Wegner und lacht. Die Größe des Modells „Diamond DA 42“ dürfte dabei einige erstaunen.

Wenn der 37-jährige Mendener neben dem Flugzeug seines Kollegen Christof Schumann steht, fällt es sofort auf. Die „Good Vibes“ ist nicht viel höher als er selbst.

+ Der gebürtige Mendener Tim Wegner flog in diesem Flugzeug einmal um die Welt. Sein Dortmunder Kollege Christof Schumann kaufte die Maschine vor dem Abenteuer. © Marian von Hatzfeld/RUHR24

Ein Laie würde wohl nicht glauben, dass dieses Kleinflugzeug eine ganze Weltreise packt. Wegner und Schumann bewiesen das Gegenteil. Vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2023 steuerten sie jeden Kontinent an.

Von Dortmund um die Erde – Pilot erlebte „nach jedem Flug eine komplett andere Welt“

Zunächst erzählt Wegner sehr nüchtern über die Reise von Dortmund um die Erde: „Wir haben sehr viele Kulturen kennengelernt und viele schöne Landschaften gesehen.“

Dann betont er aber, dass die beiden Piloten „wirklich was gemacht haben, was sonst kaum einer macht“. Auf die Frage nach ihrer Reiseroute zückt er sofort sein Handy und zeigt die einzelnen Landespots.

Das Besondere sei für ihn dabei, „nach jedem Flug eine komplett andere Welt“ gesehen zu haben. Die Weltbereiser flogen unter anderem über die Pyramiden, den Grand-Canyon und erlebten mit 52 Grad den heißesten Tag im Death-Valley 2023.

Dabei sei es auch „von jetzt auf gleich“ zu Wechseln zwischen Armut und Reichtum gekommen. Für Wegner sei das Abenteuer trotzdem kein Lebenstraum gewesen, sondern sogar mehr als das.

Tim Wegner nach Weltflug von Dortmund: „Habe mich gar nicht gewagt, so etwas zu träumen.“

„Von Christof war das ein Lebenstraum, aber ich habe mich gar nicht gewagt, so etwas zu träumen“, sagt Wegner mit weit geöffneten Augen über die Weltreise. Das habe auch einen guten Grund.

Er betont: „Für mich alleine wäre das finanziell überhaupt nicht stemmbar gewesen. Das ist wie einer, der sagt, er würde gerne mal ins All fliegen.“ Der Dortmunder Hobbypilot Christof Schumann sei vor Jahren zu ihm gekommen und habe gefragt, ob er nicht mit reisen will.

Dabei sei die Weltreise ohne einander nicht möglich gewesen. Schumann sagte bereits zuletzt in der WDR-Lokalzeit: „Ohne Herrn Wegner wäre es nicht gegangen. Ich fliege zwar selbst, aber ich bin kein Profi.“ Auf der anderen Seite habe der Dortmunder dem Berufspiloten die Reise erst finanziell ermöglicht.

Tim Wegners und Christof Schumanns Flugstrecke auf der Weltreise:

Trotz der Enge im Kleinflugzeug, monatelanger Reisezeit und ganzen drei Jahren Planungszeit hätten sich die beiden eher selten „in den Haaren gehabt“, sagte Schumann damals. Laut Wegner habe es jedoch eine größere Turbulenz mit einem anderen Reisebegleiter gegeben (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Dortmunder und Mendener Piloten hingen am höchsten Flughafen in den USA fest – „haben festgestellt, die Bremse ist kaputt“

„Wir hatten immer richtig Glück mit dem Wetter, außer als wir wieder in Dortmund angekommen sind“, sagt der 37-jährige Mendener und lacht. Es habe zwar ab und zu mal Schwierigkeiten beim Einreisen gegeben, ansonsten sei es aber nur zu Verzögerungen gekommen. Dann schießt ihm aber doch noch eine Erinnerung in den Kopf.

Wegner erzählt: „Bei der Landung am höchsten Flughafen in den USA (Leadville, Colorado) haben wir festgestellt: Die Bremse ist kaputt.“ Weil es „gar nicht mal so einfach wäre, mitten im Nichts die Bremse zu reparieren“ und „fliegen mit einer kaputten Bremse gar nicht geht“, hingen die beiden Piloten erstmal fest.

Nach langen Telefonaten hätte sich ein Mechaniker gefunden, der das Flugzeug reparieren würde. Jedoch mussten Wegner und Schumann das Ersatzteil selbst besorgen. Weil es den nächsten Leihwagen erst da gab, wo es die Bremse gab (zwei Stunden entfernt), drohte das nächste Problem.

+ Tim Wegner und Christof Schumann flogen gemeinsam um die Welt. Eigentlich gab es dabei keine Turbulenzen. Ein Vorfall blieb Wegner aber im Kopf. © Tim Wegner; Collage: RUHR24

Schlussendlich half ein amerikanischer Piloten-Kollege und fuhr sie „umsonst“ bis zum Ziel. Seit August ist der Berufspilot nun wieder in Dortmund – aber wie tickt eigentlich jemand, der die Welt umflogen hat?

Ingenieur, Fluglehrer und Berufspilot: Tim Wegner umflog von Dortmund aus die Welt

Am Dienstagmittag dürften Fluggäste am Dortmunder Flughafen nicht auf die Idee kommen, dass Wegner Berufspilot ist. Sein hellblaues T-Shirt und eine kurze Hose sehen nach Sommerurlaub aus. Die Silberkette um den Hals und eine Sonnenbrille unterstützen das lockere Auftreten des Mendeners, den hier scheinbar jeder kennt. „Ach, der Weltbereiser ist wieder da“, grüßt beispielsweise ein Kollege den 37-Jährigen.

Wegner kommt am Dortmund Airport schnell ins Gespräch und strahlt dabei eine gewisse Lässigkeit aus. Diese Unbekümmertheit wird es aber wahrscheinlich auch gebraucht haben, um diese Weltreise zu schaffen. Bis dahin war es aber eine Strecke über Umwege.

Wegner selbst fing 2003 mit Segelfliegen an. Dann studierte er erstmal Maschinenbau und arbeitet als Ingenieur, bevor er sich mit seinem ersten Gehalt Flugscheine und die Berufsausbildung zum Piloten finanzierte.

Heute arbeitet er zeitgleich noch als Fluglehrer in Dortmund. Dass seine Schüler ihm mal nacheifern und auch um die Welt fliegen, wagt er zu bezweifeln. „Die meisten machen das ja als Hobby, aber natürlich ist es möglich“, sagt Wegner.

Einen Rat hat er für sie aber trotzdem: „Wie Wilbur Wright (baute das erste motorisierte Flugzeug, Anm. d. Red) schon sagte.: Das einzig Gefährliche am Fliegen ist die Erde.“

Rubriklistenbild: © Marian von Hatzfeld/RUHR24; Tim Wegner; Collage: RUHR24