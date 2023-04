Neues Reiseziel am Flughafen Dortmund: Mittelalter-Stadt in nur zwei Stunden

Achte Destination

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lisa Bender schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Lisa Bender schließen

Von Dortmund kann schon bald ein neues kulturelles Highlight angeflogen werden. Der Flughafen nimmt ein weiteres Ziel in Rumänien ins Programm.

Dortmund – Rund 48 Reiseziele in ganz Europa werden vom Dortmunder Flughafen aus angeflogen. Jetzt nimmt der Airport ein weiteres Highlight in seine Liste der Destinationen auf. Mit dem neuen Angebot kommen Städtereisende und Outdoor-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten, weiß RUHR24.

Flughafen Dortmund: Vom Airport aus in die „Stadt unter der Zinne“

Ab Herbst 2023 können Reisende zweimal wöchentlich von Dortmund nach Brasov in Rumänien fliegen. Ab 2. September soll es zweimal wöchentlich in die mittelalterliche Stadt im Südosten Siebenbürgens gehen – jeweils dienstags und donnerstags steht das Reiseziel in Bulgarien auf dem Flugplan. Mit rund 250.000 Einwohnern zählt Brasov zu den größten Städten Rumäniens (mehr Wirtschafts-News aus Dortmund bei RUHR24).

Brasov oder auch „Kronstadt“, wie die Stadt auf Deutsch heißt, soll laut diversen Reiseanbietern zu den schönsten Städten in Rumänien zählen. Die Stadt liegt am Fuße des Königstein-Gebirges, weshalb sie nicht nur mit historischen Highlights, mittelalterlichen Gassen und Gebäuden viele Touristen anlockt, sondern auch viele Wanderfreunde.

Auch deshalb wird sie häufig als „Stadt unter der Zinne“ bezeichnet – der Gipfel des Berges Tampa, der unmittelbar an die historisch bedeutende Stadt angrenzt. Und wer schon immer mal einen Braunbären aus nächster Nähe sehen wollte, wird ebenfalls in Brasov fündig. In einem Bärenreservat in der Nähe der Stadt haben 90 Tiere ein Zuhause gefunden.

Neues Reiseziel am Dortmunder Flughafen: Achte Destination in Rumänien

Die Stadt scheint also einiges zu bieten. Auch Dortmunds Flughafen-Chef Ludger van Bebber ist daher ganz begeistert, den Passagieren am Airport die Destination präsentieren zu können. „Wir freuen uns, unseren Fluggästen dieses vielfältige Reiseziel anbieten zu können“, so der Geschäftsführer.

Mit Brasov werde nun die achte Destination in Rumänien vom Flughafen in Dortmund aus angeflogen, erklärt van Bebber weiter. Anbieter ist die ungarische Billig-Airline Wizz Air. Diese Ziele in Rumänien können bisher vom Airport erreicht werden:

Bukarest-Otopeni

Cluj-Napoca

Iasi

Sibiu

Suceava

Targu Mures

Temeswar

Von Dortmund nach Rumänien – neues Reiseziel am Airport im Ruhrgebiet

Insbesondere das Reiseziel „Timișoara“ oder eben Temeswar, wie die Stadt zu Deutsch heißt, hatte zu Beginn von 2023 plötzlich an Bekanntheit zugelegt. Die ebenfalls historische Metropole ist 2023 nämlich zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt worden, was dafür sorgen könnte, dass das bislang weniger bekannte „kleine Wien“ an Zuspruch erfahren dürfte.

Wie auch Brasov, überzeugt Temeswar gleichermaßen Kulturinteressierte wie auch Naturfans, da die Stadt an die Ausläufer des Banater-Gebirges grenzt. Mit den ab Herbst 2023 insgesamt acht Destinationen in Rumänien scheint der Flughafen in Dortmund wohl auf touristische Geheimtipps in Europa zu setzen.

+ Brasov ist die achte Destination in Rumänien, die der Flughafen Dortmund in sein Programm aufnimmt. © Panthermedia/Imago

Flughafen Dortmund: In etwa zwei Stunden neues Reiseziel in Rumänien erreichen

Hinzukommt aber sicher auch, dass laut der statistischen Auswertung der Stadt rund 6000 Bürger und Bürgerinnen aus Rumänien in Dortmund leben (Stand 2022). Nach Angaben des NRW-Ausländerzentralregisters kamen außerdem 2021 die meisten Zuwanderer aus Rumänien (39.000) und Polen (19.500) – viele davon zogen ins Ruhrgebiet. Für den Flughafen in Dortmund also ein weiterer Grund, diesem Teil der Bevölkerung eine Reise in ihre Heimat zu ermöglichen.

Etwas mehr als zwei Stunden soll der Flug ab Herbst 2023 von Dortmund nach Brasov in Rumänien dauern. Wie viel ein einfacher Flug kosten wird, ist noch nicht klar.

Rubriklistenbild: © Jöran Steinsiek/ Imago