Dortmund bietet bei der „Extraschicht“ 2023 zwei Neuerungen

Event

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Die „Extraschicht“ 2023 findet in Dortmund in diesem Jahr mit zwei Neuerungen statt. Ein Spielort ist dabei allerdings ein alter Bekannter.

Dortmund – Es ist die „Nacht der Industriekultur“, kurz: die „Extraschicht“, an der das Ruhrgebiet seine beeindruckende Industriekulisse und dessen Historie feiert. RUHR24 verrät, was es 2023 in Dortmund zu sehen gibt.

Dortmund ist in 2023 mit zwei neuen Spielorten bei der „Extraschicht“ dabei

So kündigt der Veranstalter für die „Extraschicht“ in der Westfalenmetropole gleich zwei neue Spielorte an: Erstmals dabei ist die Phoenix-Halle (ehemals „Warsteiner Music Hall“) auf Phoenix West. Hier gastiert noch bis Ende 2023 die spektakuläre Kunstinstallation „Phoenix des Lumières“.

Neu dabei in 2023, aber grundsätzlich nicht neu bei der „Extraschicht“, ist das „Depot“ in der Dortmunder Nordstadt. Der Spielort hatte zuletzt eine Pause bei dem großen Kultur-Event eingelegt – ähnlich wie die Fiege-Brauerei in Bochum.

21 Städte im Ruhrgebiet nehmen neben Dortmund an der „Extraschicht“ 2023 teil

Dortmund gehört bei der „Extraschicht“ 2023 zu 22 teilnehmenden Städten im Ruhrgebiet, die mit 43 Spielorten an dem Event teilnehmen. Diese acht Spielorte nehmen in Dortmund an der „Nacht der Industriekultur“ am 24. Juni (Samstag) teil:

Deutsches Fußballmuseum (Platz der Deutschen Einheit 1)

(Platz der Deutschen Einheit 1) Nahverkehrsmuseum Dortmund (Mooskamamp 23)

Dortmund (Mooskamamp 23) Phoenix-Halle mit „Phoenix des Lumières) , Phoenixplatz 4

, Phoenixplatz 4 Brauerei-Museum , Steigerstraße 16

, Steigerstraße 16 Dortmunder U , Leonie-Reygers-Terrasse

, Leonie-Reygers-Terrasse Hoesch-Museum , Eberhardtstraße 12

, Eberhardtstraße 12 Depot , Immermannstraße 29

, Immermannstraße 29 LWL-Museum Zeche Zollern, Grubenweg 5

Die „Extraschicht“ beginnt am 24. Juni um 18 Uhr und geht bis zum Folgetag (25. Juni) um 2 Uhr in der Früh. Die Spielorte öffnen sich in dieser Nacht den Besuchern, man kann sie von innen und außen besichtigen, bekommt Führungen, findet rundherum gastronomisches Angebot und oft auch ein Bühnenprogramm.

Tickets für die „Extraschicht“ in Dortmund kostet 2023 maximal 24 Euro pro Person

Seit dem 1. März kann man sich ein limitiertes „Early Bird Ticket“ für die „Extraschicht“ kaufen. Es kostet 14 Euro pro Person. Ab dem 4. Mai kostet das Ticket im regulären Vorverkauf dann 20 Euro pro Person (ermäßigt 16 Euro, mit Ruhr-Topcard 10 Euro) und 24 Euro am Veranstaltungsabend. Kinder unter sechs Jahren benötigen kein eigenes Ticket und haben freien Eintritt.

Das ist im Ticket für die „Extraschicht“ enthalten:

Eintritt zu allen 43 Spielorten

Kostenlose Nutzung der Shuttlebusse

Freie Fahrt im Tarifraum des VRR- und des Teilraums Ruhr-Lippe des Westfalentarifs (2. Klasse) bis 7 Uhr am Folgetag.

Das limitierte Frühbücher-Ticket ist noch bis einschließlich zum 3. Mai im Vorverkauf im Online-Shop der „Extraschicht“ erhältlich, ab dem 4. Mai findet dann der reguläre Vorverkauf für das Event statt.

Rubriklistenbild: © Ralf Rottmann/Imago