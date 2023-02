Häusliche Gewalt

In Dortmund-Hörde hat es am Donnerstag einen brenzligen Einsatz der Polizei gegeben. Die Beamten mussten Dienstwaffe und Taser einsetzen.

Update, Freitag (10. Februar), 13.15 Uhr: Dortmund – In Dortmund-Hörde hat ein aggressiver Mann (51) am Donnerstag (9. Februar) Polizisten mit einem Maschinenpistolen-Nachbau bedroht. Zuvor soll er seine Partnerin verletzt haben. Auf der Flucht setzte die Polizei Dienstwaffen und einen Taser ein.

Aggressiver Mann bedroht Polizisten in Dortmund mit „Uzi“-Nachbau

Die Beamten wurden eigentlich wegen des Verdachts häuslicher Gewalt in die Straße „Am Richterbusch“ in Dortmund-Hörde gerufen. Doch schnell lief der Einsatz aus dem Ruder. Bereits im Treppenhaus trafen Polizisten auf einen aggressiven 51-jährigen Mann.

Auf die Anweisungen der Beamten reagierte er nicht, berichtet die Polizei am Freitag: „Kurz darauf ging er in seine Wohnung zurück und hielt eine schwarze Waffe aus dem Fenster.“ Dann flüchtete er über den Hinterausgang aus dem Haus.

Polizei Dortmund setzt Dienstwaffen und Taser gegen aggressiven Mann ein

Kurz darauf entdeckten Beamte den Gesuchten in der Parallelstraße „Am Heedbrink“. Dort hatte er sich an einem Kiosk ein Bier gekauft.

Dann wird es dramatisch: „Aufgrund der Information der schwarzen Waffe, zogen die Beamten ihre Schusswaffen und forderten den 51-Jährigen auf, stehen zu bleiben. Der Tatverdächtige ging weiter auf die Polizisten zu und zog aus dem Rückenbereich eine augenscheinliche Waffe. Daraufhin gab ein Beamter einen Warnschuss ab.“

+ In Dortmund-Hörde ist ein Streit eskaliert. Die Polizei musste anrücken. © Wüllner/news4 Video-Line

Der Dortmunder habe die Waffe – eine „Uzi“-Nachbildung – daraufhin fallen lassen und sei erneut geflüchtet. Wenig später konnten Beamte ihn mit einem Schuss aus dem Taser stoppen und festnehmen.

Der Dortmunder wurde von einer Notärztin untersucht und kam in Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen ihn. Seiner Partnerin hatte durch Schläge und Tritte mehrere Verletzungen erlitten.

In die Wohnung darf der Tatverdächtige zunächst nicht zurückkehren. Er soll zudem noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Warnschuss nach Familienstreit in Dortmund-Hörde – Polizei setzt Taser ein

Erstmeldung, Freitag (10. Februar), 8.30 Uhr: Für abgesperrte Straßen und viel Blaulicht hat ein Streit am Donnerstag (9. Februar) in Dortmund-Hörde gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurde dabei auch ein Warnschuss abgegeben.

Die Beamten der Polizei Dortmund wurden demnach zu einem Einsatz am Hörder Neumarkt gerufen. In dem Wohngebiet soll es zunächst einen Familienstreit in einer Wohnung gegeben haben, sagte ein Sprecher gegenüber RUHR24.

Einer der Beteiligten sei jedoch geflüchtet. Die Beamten hätten daraufhin einen Warnschuss abgegeben und einen Taser eingesetzt. Weitere Details zu dem Vorfall in Dortmund-Hörde will die Polizei in Kürze bekannt geben. In Hagen war zeitgleich ein Ehestreit eskaliert.

Rubriklistenbild: © Wüllner/news4 Video-Line