„Magic Skies“ und „Football Village“: Dortmund veröffentlicht Pläne für EM 2024

Ein Jahr vor der Fußball-EM 2024 hat die Stadt Dortmund konkrete Pläne für Public Viewings bekannt gegeben. Schon jetzt fährt eine Stadtbahn im EM-Look.

Dortmund – Das Sommermärchen 2006 ist in Dortmund in das kollektive Gedächtnis der Stadt eingegangen. Wer erinnert sich nicht an die lauen Fußball-Sommerabende, die fröhlichen Gesichter, die rauschenden Spiele der Nationalmannschaft? 2024, bei der EM, soll es bestenfalls auch so laufen. Die Stadt Dortmund hat nun erste konkrete Pläne vorgestellt. RUHR24 kennt die Details.

Fußball EM 2024: Dortmund kündigt Public Viewing, „Magic Skies“ und „Football Village“ an

Sechs Spiele werden während der EM 2024 in Dortmund ausgetragen. Doch das „BVB-Stadion“, so heißt der Signal-Iduna-Park während des Turniers, wird dann keine 80.000 Zuschauer fassen, wie sonst bei Bundesligaspielen.

Weil seitens der UEFA keine Stehplätze erlaubt sind, werden nur rund 66.000 Fans ins Stadion passen. Entsprechend gering sind die Chancen, an ein Ticket zu kommen. Glücklich jene, die eines der 1000 Tickets ergattert, die die Stadt Dortmund verschenken will.

Fan-Fest mit Public Viewing während der Fußball-EM 2024 in Dortmund

Wer während der EM trotzdem ein Fan-Erlebnis möchte, geht in Dortmund wohl nicht leer aus. Die Stadt hat angekündigt, während der gesamten EM 2024 ein Fan-Fest in der Stadt auszutragen. Es teils sich zwei Zonen auf:

Westfalenpark : Public Viewing auf einer 144 Quadratmeter-Videowand, Catering und Konzerte sowie Angebote für Familien

: Public Viewing auf einer 144 Quadratmeter-Videowand, Catering und Konzerte sowie Angebote für Familien Friedensplatz: „Football Village“ mit Puclic Viewing unter „Magic Skies“. Der Friedensplatz wird also schattenspendende Konstruktionen erhalten. Zudem startet schon vor dem Turnier ein „Kulturprogramm“, wie es von der Stadt heißt.

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) will Dortmund während der EM 2024 in einen „Wohlfühlort für viele Fußballbegeisterte aus ganz Europa“ verwandeln. Zuletzt, beim mageren BVB-Meisterschaftsfinale, hatte die Stadt viele Fans dagegen verärgert. So hatte es während des letzten Spieltags kein Public Viewing und kein Fanfest gegeben.

Dortmund will sich während EM 2023 als „Großstadt der Nachbarn“ präsentieren

Anders bei der EM 2024. Dortmund wolle sich als „Großstadt der Nachbarn und des Sports präsentieren“, kündigt Westphal an. Schon jetzt wolle man das zeigen: Mit einer eigens für die EM 2024 lackierten Stadtbahn der DSW21. Diese und die vielen weiteren Stadtbahnen Dortmunds sollen die Stadt in 2024 in eine „Stadt der kurzen Wege“ verwandeln, kündigt DSW21-Verkehrsvorstand Ulrich Jaeger an.

+ (v.l.) Oberbürgermeister Thomas Westphal, EURO-Botschafter Roman Weidenfeller, EURO-Beauftragter Martin Sauer und Verkehrsvorstand DSW 21 Ulrich Jaeger freuen sich auf die EM 2024. © Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Diese Spielen finden während der Fußball-EM 2024 in Dortmund statt:

Vier Spiele der Gruppenphase am 15., 18., 22., 25. Juni 2024

Ein Achtelfinale am 30. Juni 2024

Ein Halbfinale am 10. Juli 2024

Wer nicht nur als Fan, sondern auch als Beteiligter bei der EM 2024 in Dortmund mitwirken will, der kann sich aktuell bei der UEFA als Freiwilliger bewerben. Der Fußballverband sucht 1300 „Volunteers“ für die Fußball-EM – nur für den Standort Dortmund. 16.000 Freiwillige werden in ganz Deutschland gesucht.

Rubriklistenbild: © Roland Gorecki/Stadt Dortmund