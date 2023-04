E-Roller zurück in Dortmund – 300 Scooter für Innenstadt und Phoenix See

Mobilität

Tobias Schneider

Von Tobias Schneider

Ab Samstag (1. April) stellt ein Anbieter 300 E-Roller in Dortmund zur Verfügung. Allerdings nur in ausgewählten Stadtbezirken.

Dortmund – Grund zur Freude für viele Mobilitätsjunkies in Dortmund: Der E-Scooter-Anbieter „Tier“ kehrt mit seiner Flotte an E-Rollern in die Stadt zurück. Allerdings mit einem kleineren Angebot als zuvor, weiß RUHR24.

E-Roller in der Stadt Dortmund unterwegs – Tier kommt nach Winterpause zurück

Für einige E-Roller-Fans war es ein kleiner Schock. Die Ruhr Nachrichten schrieben kurz nach dem Jahreswechsel, dass die E-Scooter von „Tier“ von Dortmunds Straßen verschwinden und es unklar sei, ob sie jemals zurückkehren. Grund dafür seien Streitigkeiten mit der Stadt Dortmund.

50 Euro sollte jeder Anbieter pro Roller jährlich zahlen. Zudem limitierte die Stadt die Anzahl an E-Rollern im Stadtgebiet, um mögliche Verkehrsbehinderungen vorzubeugen. Eine andere Maßnahme der Stadt Dortmund war es, feste Flächen für die Ausleihe und Rückgabe in der Dortmunder Innenstadt zu installieren.

E-Roller in Dortmund ausleihen: Scooter nur in Innenstadt und am Phoenix See

Alles Punkte, mit denen der Anbieter „Tier“ nicht einverstanden war. Eine Rückkehr in die Ruhrgebietsmetropole stand in den Sternen. Am Freitag (31. März) flatterte jedoch die Nachricht ins Haus: „Tier“ kehrt mit 300 Scootern nach Dortmund zurück. Ab Samstag (1. April) können die Roller genutzt werden.

Die Fahrzeuge werden in den Innenstadtbezirken Nord, Ost, West sowie am Phoenix See zur Verfügung gestellt. Allerdings müssen sich Nutzer auf eine Änderung gefasst machen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Was kostet eine Ausleihe eines E-Rollers in Dortmund?

„Sowohl die Flottengröße als auch das Geschäftsgebiet fallen deutlich kleiner aus als vor der Winterpause. Damit reagiert Tier auf die von der Stadt im letzten Jahr eingeführten Sondernutzungsgebühren, die einen Betrieb in den Außenbezirken aus wirtschaftlichen Gründen weitestgehend verhindern“, heißt es in der Mitteilung.

E-Scooter sind am 1. April wieder vermehrt in Dortmund unterwegs.

Die Roller können nach wie vor mit der App genutzt werden. Für die Leihe werden 1,20 Euro Aktivierungsgebühr und 22 Cent pro Minute berechnet. Gezahlt werden kann via Paypal, Kreditkarte sowie Apple oder Google Pay.

