Ecstasy für 2 Millionen Euro: Paket in Dortmund gestoppt

Dem Zoll in Dortmund und Nürnberg ist ein riesiger Drogenfund gelungen. Die Beamten zogen kiloweise Pulver zur Herstellung von Ecstasy aus der Post.

Dortmund/Nürnberg – Der Zoll in Deutschland durchleuchtet immer wieder verdächtige Pakete. Nun ist den Beamten in Nürnberg und Dortmund offenbar ein großer Schlag gegen Drogenhersteller gelungen. Begonnen hatte alles mit einem auffälligen Röntgenbild.

Zoll entdeckt in Dortmund und Nürnberg kiloweise Drogen-Pulver in Paketzentrum

Zollbeamte hatten am 14. Februar bei einer Kontrolle im Paketzentrum Nürnberg die verdächtige Ware entdeckt. Das Paket war von Ungarn aus verschickt worden und hatte auf dem Röntgenbild „Unregelmäßigkeiten“ gezeigt. Das teilt das Hauptzollamt Nürnberg am Dienstag (28. Februar) mit.

In dem Paket fanden die Beamten 25 Kilogramm weißes Pulver. Ein Schnelltest zeigte kurz darauf, dass es sich um den Stoff Piperonylmethylketon handelt. Aus diesem Grundstoff lassen sich Designerdrogen wie Ecstasy und MDMA herstellen (alle Polizei-News im RUHR24-Ticker lesen).

Zoll Dortmund zieht 25 Kilogramm Ecstasy-Grundstoff aus dem Verkehr: 2 Millionen Euro Marktwert

Schnell stellte sich heraus, dass ein zweites Paket mit gleichem Inhalt bereits in Richtung Niederlande weitergeleitet worden war. Eine Kontrolleinheit des Zolls konnte die brisante Ware jedoch in Dortmund aus dem Verkehr ziehen. Auch hier waren in dem Paket 25 Kilogramm des Ecstasy-Grundstoffs in einer Plastiktüte verpackt.

+ Der Zoll hat in Dortmund und Nürnberg kiloweise Drogen aus dem Verkehr gezogen. © Hauptzollamt Nürnberg

Die in Dortmund und Nürnberg gefundene Menge ist immens, wie der Zoll berechnet hat: „Die insgesamt 50 Kilogramm Grundstoff hätten für die Herstellung von bis zu 240.000 Tabletten mit einem Straßenverkaufspreis von knapp zwei Millionen Euro ausgereicht.“

Immer wieder fischen die Ermittler in Dortmund Drogen aus der Post. Zuletzt hatten Dealer etwa Aufzuchtsets für „Zauberpilze“ und Freizeitdrogen per Post aus den Niederlanden verschickt.

Rubriklistenbild: © Hauptzollamt Nürnberg