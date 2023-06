Dortmunds Trinkwasser wird ab 1. Juli teurer – so viel zahlen 600.000 Bürger

Facebook

DEW21 erhöht in Dortmund den Preis für das Trinkwasser. Auf mehr als 600.000 Menschen kommen jetzt Mehrkosten zu. RUHR24 erklärt, was das bedeutet.

Dortmund – Duschen, trinken, Rasensprengen: In Dortmund ist das künftig teurer. Schon ab dem 1. Juli erhöht DEW21 als Wasserversorger in Dortmund seine Preise. Grund dafür seien Investitionen in die Trinkwasserqualität, hieß es vom Energie- und Wasserversorger.

Wasser kostet in Dortmund ab dem 1. Juli 2023 mehr

Der Wasserversorger nennt „landespolitische Maßnahmen“ als einen Faktor für die Kostensteigerung – etwa das Projekt „Reine Ruhr“, für das die Wasserwerke entlang der Ruhr auf Vordermann gebracht wurden. Die Stadt Dortmund bezieht ihr Trinkwasser aus dem Ruhrgebietsfluss.

Grund für die Investitionen in die Wasserwerke der Ruhr seien auch die Folgen des Klimawandels. Er spiegle sich laut DEW21 in Form von Starkregenereignissen mit hohen Pegelständen der Ruhr oder mit langen Hitzeperioden mit geringem Niederschlag wider.

Verbraucher in Dortmund zahlen Preis für Modernisierung der Ruhr-Wasserwerke

Von der NRW-Landesregierung heißt es zudem, mit der Modernisierung der Wasserwerke an der Ruhr leiste man „einen beachtlichen Beitrag zu einem effektiven Gesundheitsschutz der rund fünf Millionen Menschen, die ihr Trinkwasser aus der Ruhr beziehen.“

Das Problem: Industriebetriebe, Forst- und Landwirtschaft sowie der Verkehr entlang der Ruhr belasten den Fluss. Dabei gelangen immer wieder Mikroschadstoffe, wie zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Biozide, Medikamente und Haushaltschemikalien in das Wasser.

Saubere Ruhr, höhere Trinkwasserpreise: Dortmund erhöht Gebühr

Mit dem Projekt „Reine Ruhr“ will das Land verhindern, dass Mikroschadstoffe in unser Trinkwasser gelangen. 19 Wasserwerke an der Ruhr wurden und werden dazu modernisiert. Die Kosten dafür – immerhin rund 300 Millionen Euro an Investitionen – werden jetzt an die Verbraucher weitergegeben.

Seit 2015 waren in Dortmund die Trinkwasserpreise nicht mehr erhöht worden, während deutschlandweit die Verbrauchspreise für Trinkwasser in den vergangenen Jahren im Schnitt um ca. 5,5 Prozent gestiegen sind, wie DEW21 berichtet. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Die Wasserwerke entlang der Ruhr versorgen Millionen Menschen im Ruhrgebiet mit sauberem Wasser – im Bild das Wasserwerk in Witten. © Hans Blossey/Imago

Dortmunder müssen ab Juli 2023 im Schnitt 3,7 Prozent mehr für Trinkwasser zahlen

Ab dem 1. Juli 2023 müssen Dortmunder Trinkwasserkunden im Schnitt 3,7 Prozent mehr bezahlen. Zwei Beispiele von der DEW21:

Eigenheimbesitzer zahlen künftig insgesamt 14 Euro mehr im Jahr (1,17 Euro/Monat).

Für Kunden in Mehrfamilienhäusern bedeutet die Preisanpassung – abhängig von der Anzahl der Wohneinheiten – eine Mehrbelastung von 4 bis 7 Euro pro Jahr.

Zum Hintergrund: Seit dem 1. Oktober 2021 hat sich das Wasserpreissystem für DEW21-Kunden in Dortmund verändert. Es gibt einen variablen Preis, der den tatsächlichen Verbrauch berechnet. Und es gibt den fixen Preis, der die Inanspruchnahme der Wasserinfrastruktur berechnet, also Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Netze.

DEW21 ändert in Dortmund Trinkwasser-Gebührensystem

Bei den Fixkosten gab es eine im Oktober 2021 eine Änderung: An die Stelle des ehemaligen Grundpreises trat der neue Systempreis. Dieser basiert nicht mehr auf der jeweiligen Zählergröße, sondern berechnet sich bei Wohngebäuden nach der Größe des Gebäudes, also der Anzahl der Wohneinheiten, und bei Nicht-Wohngebäuden nach den abgenommenen Wassermengen.

Rubriklistenbild: © Lukas Schulze/dpa/Symbolbild