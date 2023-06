Deutschlands „schönstes Parkhaus“ entsteht in Dortmund

Facebook

In Dortmund entsteht ein neues Parkhaus. Es soll das schönste Deutschlands werden. Es gibt allerdings einen Haken.

Dortmund – Wie können sich Gebäude in Zukunft ästhetischer ins Stadtbild fügen und sogar für ein besseres Mikroklima in den Sommermonaten sorgen? Fragen wie diese beschäftigen die Stadt Dortmund wohl noch länger. Auch Google könnte künftig tausende Dortmunder vor extremer Hitze schützen. Ebenfalls soll ein Parkhaus mitten in Dortmund seinen Beitrag leisten, wie RUHR24 erfuhr.

Dortmund soll „Deutschlands schönstes Parkhaus“ bekommen – Bauarbeiten an der B1

Es soll das „schönste Parkhaus Deutschlands“ werden. Zumindest wünscht sich das der Auftraggeber – die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Vor etwa drei Wochen (10. Mai) wurde der erste Spatenstich gesetzt. Das Gebäude entsteht am Westfalendamm in Dortmund – also an der B1.

KVWL-Vorstand Thomas Müller betont die Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung des Parkhauses. Es soll eine Fassadenbegrünung bekommen und ebenfalls die Option auf Photovoltaik. Die Pflanzen sorgen für eine Verdunstung und entziehen so der Umgebung Wärme. Besonders in Zeiten des Klimawandels eine praktische Funktion.

Dortmund bekommt neues, grünes Parkhaus: Anwohner profitieren allerdings nur bedingt

„Hier entsteht Deutschlands schönstes Parkhaus“, meint Müller. Die Kassenärztliche Vereinigung sende mit dem neuen Parkhaus ein deutliches Bekenntnis zum Standort Dortmund. Mehr als 160 Parkplätze soll das neue Gebäude an der Ecke zur Jülicher Straße bieten (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ An der B1 in Dortmund entsteht ein neues Parkhaus. © KVWL

Allerdings gibt es einen Haken. Die Parkplätze stehen nur den Mitarbeitern der KVWL in Dortmund zur Verfügung. Was haben also Anwohner und andere Parkplatzsuchende an der B1 davon?

„Das neue Parkhaus wird in der Nachbarschaft des Ärztehauses für eine spürbare Entlastung der umliegenden Straßen sorgen“, erhofft sich zumindest die KVWL. Wenn alles klappt, ist das neue Parkhaus an der B1 in Dortmund im Frühjahr 2024 fertig.

