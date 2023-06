DAB-Bier: Dortmund lüftet Geheimnis um 1-Liter-Dose

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Arnold schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tobias Arnold schließen

Eine Sonderausstellung klärt die Herkunft einer besonderen Bierdose aus Dortmund auf. Das Brauerei-Museum erzählt darin persönliche Biergeschichten.

Dortmund – Bier und Dortmund, das gehört seit mehr als 100 Jahren zusammen, wie die Schaumkrone zum Pils. So manch ein Gerstensaft hat schon die eine oder andere Dortmunder Kehle befeuchtet, andere verbinden besondere Geschichten mit dem Dortmunder Bier. Eine davon erzählt nun auch das Brauerei-Museum in Dortmund. RUHR24 weiß mehr.

Brauerei-Museum zeigt besondere Maxi-Bierdose aus Dortmund und Geschichte hinter DAB

Die Stadt Dortmund ist reich an Bier-Tradition: Sei es die Dortmunder Actien-Brauerei (DAB), Union-Brauerei, Brinkhoff‘s oder das Borussia-Bier, das nach 122 Jahren zurückkehrte. Die Gerstenbrause wird schon seit Jahrzehnten in Dortmund großgeschrieben.

Nicht umsonst steht ein Brauerei-Museum in der Steigerstraße, welches sich ganz und gar der Geschichte des Bieres in Dortmund widmet. Seit dem 23. Juni bis zum Ende des Jahres 2023 gibt es dort eine Sonderausstellung mit dem Titel „Brauereiwelten“. Besucher lernen dabei ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dortmunder Actien-Brauerei kennen.

Acht Frauen und Männer erzählen dabei über ihr Arbeiten und Wirken mit dem Bier aus Dortmund in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vor allem im Fokus: Die Auswirkungen des Wandels in der Brauwelt auf die Menschen und ihren Berufsalltag, schreibt die Stadt Dortmund. Zahlreiche Fusionen, Übernahmen und Brauerei-Insolvenzen haben Spuren in der Dortmunder Bierlandschaft und bei den Menschen in der Bier-Produktion hinterlassen.

Dortmunderin berichtet über die Herkunft einer besonderen Bier-Dose

Es gibt aber positive Geschichten zu erzählen – beispielsweise die von Gabriele Skalli und einer ominösen 1-Liter-DAB-Bierdose. Skalli kam im Jahr 1987 zur DAB und arbeitete dort in der Auslandsabteilung. Dort entwickelte sie Marketingstrategien für den internationalen Markt.

Dabei entstand unter anderem die erwähnte Maxi-Dose. Diese stamme aus einer Nostalgieedition Dortmunder Export, die von Skalli entworfen wurde und während der aktuellen Ausstellung im Brauerei-Museum den Besuchern präsentiert wird (alle News zu Freizeit in Dortmund auf RUHR24 lesen).

Brauerei-Museum Dortmund zeigt Sonderausstellung mit persönlichen DAB-Geschichten

Aber auch die DAB-Geschichte von Horst Duffe wird erzählt, der schon als Schüler Kraftfahrer werden wollte und 1959 seinen Traum bei der Dortmunder Brauerei verwirklichte. Er tourte mit seinem DAB-Zug durch Europa und die USA.

+ Gabriele Skalli mit den von ihr entwickelten Nostalgieeditionen der 1-Liter-Dose Dortmunder Export. © Brauerei-Museum Dortmund

Wer mehr vom Dortmunder Bier erfahren möchte, kann dann das Brauerei-Museum in der Steigerstraße 16 besuchen. Die Öffnungszeiten lauten wie folgt:

Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag: 10 bis 17 Uhr

10 bis 17 Uhr Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Samstag: 12 bis 17 Uhr

12 bis 17 Uhr Feiertage: 10 bis 17 Uhr

Der Eintritt für Besucher ist frei. Das Brauerei-Museum gehört daher zu unseren besten kostenlosen Aktivitäten in Dortmund.

Rubriklistenbild: © Brauerei-Museum Dortmund