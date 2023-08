Dortmund baut City um: „Grüne Wand“ soll berüchtigten Platz sicherer machen

Facebook

Die Stadt Dortmund hat Umbaumaßnahmen an mehreren Plätzen in der Innenstadt vor. Neben einer „grünen Wand“ sind auch Trampoline Teil der Pläne.

Dortmund – Durch gezielte Maßnahmen möchte die Stadt Dortmund bewirken, dass gleich zwei Plätze in der Innenstadt an Attraktivität gewinnen. Im Rahmen der Kampagne „Dortmund zieht an – Aufbruch City“ sollen eine „grüne Wand“ und Trampoline das Stadtbild verschönern. Was genau geplant ist, hat RUHR24 zusammengefasst.

Zwei Plätze in der Dortmunder City betroffen: Hier will die Stadt umbauen

Die Stadt Dortmund nimmt bei Umbauarbeiten in der City den Platz von Netanya (bei Decathlon) und den Platz von Amiens (am RWE-Tower) ins Visier. Beide Orte möchte man für die Bürger attraktiver gestalten (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

Der Platz von Netanya soll als „ein weiterer Platz zum Ausruhen in der Innenstadt“ dienen. Am Platz von Amiens möchte man für „Innenhof-Flair“ sorgen. Wie das gelingen kann, hat die Stadt nun bekanntgegeben.

Platz von Netanya in Dortmund: Bäume, Trampoline und Rundbänke

Zwischen Kampstraße und Westenhellweg befindet sich der Platz von Netanya. Hier möchte die Stadt Dortmund den Boden mit einem beigen Betonstein pflastern – passend zu den anderen Alleebereichen der Kampstraße.

Um den Platz zu einer Erholungsstätte im Dortmunder Innenstadttrubel umzufunktionieren, plant man einen Spielpunkt mit Trampolinen und einer Sitzbank zu errichten. Außerdem sollen „zwei weitere Baumpflanzungen“ den Platz grüner machen. Um die neuen Bäume herum will man Rundbänke bauen, sodass ein „Ort zum Verweilen“ entsteht.

Die bereits vorhandenen Bäume erhalten neue Einfassungen, „die den Standort und die Bedingungen für die Bäume verbessern.“ Wie die Stadt Dortmund mitteilt, soll der Platz von Netanya dann als Freifläche bei Gastronomie- oder Veranstaltungszwecken wie dem Dortmunder Weihnachtsmarkt dienen.

„Grüne Wand“ in Dortmund: Umbaumaßnahmen am Platz von Amiens

Am Platz von Amiens will die Stadt Dortmund mit einer „grünen Wand“ dem Drogenhandel und der „Lärmbelästigung in den Nachtstunden“ entgegenwirken. Gleichzeitig soll das neue Konzept für „Innenhof-Flair statt Durchgangsverkehr“ sorgen. Einfach gesagt: Der Platz wird im Prinzip abschließbar.

+ Der Platz von Amiens: Mehrere Baumaßnahmen der Stadt Dortmund sollen den Platz sicherer machen. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Mit der „grünen Wand“ ist eine Schließung des Nordzugangs des zwischen Kampstraße und dem Museum für Kunst und Kulturgeschichte befindlichen Platzes von Amiens durch einen „bepflanzten Zaun mit Tor“ gemeint. Also die Seite des Platzes, die man vom Hauptbahnhof zuerst erreicht.

Im südlichen Bereich plant man eine „optisch angepasste“ Verlängerung der Fassade des Westfalenforums. Der bisherige Zugang soll hierdurch nicht mehr zu sehen sein. „Die Schließung der Zugänge soll [...] die bekannten Probleme mit Vandalismus und Müll verringern“, heißt es von der Stadt.

Die Maßnahmen könnten dazu führen, dass der Durchgangsverkehr ein Ende hat und ein sicherer Innenhof „für geschlossene Veranstaltungen“ entsteht. Außerdem verspricht man sich einen Gewinn an Attraktivität für die Außengastronomie in dem Hof. Über die Pläne für den Platz von Amiens stimmt der Rat der Stadt Dortmund in der September-Sitzung ab.

