Neue Gastronomie soll an der Reinoldikirche in Dortmund entstehen

Boulevard Kampstraße

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Der Boulevard Kampstraße soll in ein paar Jahren Besucher nach Dortmund locken. An der Reinoldikirche soll bald eine neue Gastronomie entstehen.

Dortmund – Ein Fußballplatz mitten in der Innenstadt und neue Geschäfte sollen bald Besucher in die Dortmunder Kampstraße locken. Auch ein Gebäude an der Reinoldikirche rückt nun in den Fokus. Hier könnte eine neue, hochwertige Gastronomie einziehen, wie RUHR24 erfuhr.

Hochwertige Gastronomie könnte an der Reinoldikirche in Dortmund entstehen

Konkret geht es um das sogenannte „Geschäftshaus“ quasi hinter der Reinoldikirche in Dortmund. Hier soll bald komplett umgebaut werden, wie die Ruhr Nachrichten (RN) zuerst berichtet haben (Bezahlartikel). Die Hauseigentümer und Planer können sich demnach zum Beispiel eine hochwertige Gastronomie in den unteren Etagen vorstellen.

Denkbar wären sogar Sitzgelegenheiten rund um die Reinoldikirche. Auch bei der Planung der neuen Fenster soll die Kirche im Mittelpunkt stehen. Der Umbau könnte 2024 bereits abgeschlossen sein, wie Architekt Burkhard Berghoff den RN verrät.

Neue Gastronomie an der Reinoldikirche soll neuen Boulevard in Dortmund beleben

Der Boulevard Kampstraße soll in den nächsten Jahren grundlegend umgebaut und attraktiver gemacht werden. Menschen sollen sich in der Dortmunder Innenstadt auch in Zukunft gern aufhalten. Ebenfalls spielt der Klimawandel eine Rolle. Mit dem System „Schwammstadt“ will Dortmund das Mikroklima in der City senken und grüne Oasen schaffen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ An der Reinoldikirche in Dortmund soll eine neue Gastronomie entstehen. © CHROMORANGE/Imago

Auch auf der Kampstraße sind viele neue Pflanzen geplant. Die bisher stark versiegelte Straße in Dortmund soll sich im Sommer nicht mehr so stark erhitzen. Für Geschäfte und Gastronomie könnte sich durch das neue Grün eine angenehme Atmosphäre ergeben. Welche Gastronomie genau an der Reinoldikirche einziehen könnte, ist bisher nicht bekannt.

Wegen des Klimawandels müssen die Innenstädte vielerorts umgeplant werden. Asphalt und Fassaden erhitzen sich zu schnell und treiben die Temperatur in die Höhe. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wollen viele Städte ihre Innenstadt attraktiver gestalten und alten Gebäuden eine neue Nutzung schenken.

Rubriklistenbild: © Heike Baudzus/RUHR24