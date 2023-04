„About Alexa“ feiert Neueröffnung in Dortmunder City

Neues Geschäft in der City

Besucher der Dortmunder Innenstadt dürfen sich auf eine Neueröffnung freuen: „About Alexa“ kommt in die City. Das Geschäft tritt in große Fußstapfen.

Dortmund – Der Einzelhandel in Dortmund wird um ein neues Geschäft bereichert. Mit „About Alexa“ eröffnet in der Innenstadt ein neues Modegeschäft. RUHR24 erklärt, was der selbsternannte „Luxury Multi-Brand Fashion Store“ verkauft – und wie die Preise sind.

„About Alexa“ eröffnet in Dortmund Mode-Geschäft

Die Filiale von „About Alexa“ befindet sich in der Brauhausstraße 3, also dort, wo „Scandinovum“ jahrzehntelang nordische Dekoartikel verkaufte. Doch Ende 2022 war Schluss, das Geschäft schloss, die Betreiber gingen in den Ruhestand.

Statt Deko gibt es jetzt also Mode an der Brauhausstraße 3. Hinter „About Alexa“ stecken Alexandra Jander und ihr Mann Thomas Meyer-Jander. In ihrem Modegeschäft wollen die Eheleute Bekleidung für Frauen verkaufen – allerdings erst ab August 2023. Bis dahin laufen Umbauarbeiten am Ladenlokal.

„About Alexa“ verkauft in Dortmund internationale Top-Marken

„About Alexa“ dürfte vermutlich keine Anlaufstelle für die Massen sein, denn wie Jander kürzlich gegenüber den Ruhr Nachrichten angab, werde es in ihrer Boutique Kleidung internationaler Top-Designer geben – und die dürfte nicht ganz billig sein. Ein gut gefüllter Geldbeutel scheint hier also unerlässlich.

Doch im „About Alexa“ soll es auch Erschwingliches geben, zum Beispiel Marken, die hochwertige Kleidung produzieren, aber noch nicht ganz so bekannt sind, wie die ganz großen Modelabels.

„About Alexa“ feiert Neueröffnung in der Dortmunder City

Bereits eröffnet hat „About Alexa“ seinen Online-Shop. Unter anderem diese Marken werden dort angeboten:

Flippa K

Gauchere

Lebrand

Saloni

Teurn

Beim Blick auf die Online-Preisliste zeigt sich bereits, womit Kundinnen zu rechnen haben: Eine „Lebrand“-Hose gibt es für 300 Euro, ein „Teurn“-Longsleeve schlägt mit 110 Euro zu Buche. 1850 Euro kostet dagegen die Lederjacke von „Teurn“.

Geschäfte dieser Art gibt es in der Dortmunder Innenstadt eher selten. Gut möglich, dass Alexandra Jander und ihr Mann Thomas Meyer-Jander eine neue Kundengruppe in die Innenstadt locken können. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

