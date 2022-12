Dortmund liebt Chico plötzlich: „Er trägt im Inneren ein gutes Herz“

Kürsat Yildirim

Vom belächelten Protz-Millionär zum Dortmunder Heiligen: Lotto-Gewinner Chico ist plötzlich zur Ikone geworden. Wie denken die Menschen über Kürsat Yildirim?

Dortmund – Jetzt hat sich das Blatt für Chico gewandelt! Wurde der Dortmunder Lotto-Millionär anfangs für seinen Kaufrausch verspottet, liegt ihm halb Dortmund plötzlich zu Füßen.

Gefühlt ganz Dortmund feiert Chico, Selfie-Alarm, wo immer er auftaucht

Wo Chico auftaucht, wollen die Leute ein Selfie mit ihm. Sogar bei der spontanen Spenden-Aktion bei der Dortmunder Tafel ließen sich die Bedürftige am Mittwoch mit dem ehemaligen Kranführer fotografieren.

In den Sozialen Medien kennen die Lobeshymnen für Kürsat Yildirim vor allem nach seiner Mega-Spende bei der Tafel keine Grenzen. „Er trägt im Inneren ein gutes Herz“ oder „Was er tut, ist ehrenwert“, so lautet der Tenor etwa bei Facebook.

Das Image des Neu-Reichen scheint sich zu wandeln. „Ganz, ganz langsam wird er mir sympathisch“, schreibt ein Facebook-Kommentator nach der Tafel-Spende, ein anderer meint: „Habe immer nur mit dem Kopf geschüttelt, wofür er sein Geld so ausgibt. Aber diese Aktion ist wirklich klasse.“

Medienpräsenz von Chico gefällt nicht jedem in Dortmund

Seine offene Art im Umgang mit den Medien stößt einigen Kommentatoren dagegen übel auf. So manch einer vermutet Selbstgefälligkeit. Chico, so ein Kommentator, lasse sich für seine Aktion bei der Tafel „feiern“.

Und: Chico, so lautet eine weitere Kritik, hätte durchaus früher mit dem Spenden beginnen können, statt sich vorher den ganzen Luxus zu gönnen und diesen öffentlich zur Schau zu stellen.

Andere finden es nicht schlimm, dass Chico seinen Werdegang als Lotto-Millionär mit der Öffentlichkeit teilt. Und was die Spendenaktion betrifft, halten es viele mit Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-Arnim, der einst ein Buch mit dem Titel „Tu Gutes und rede darüber“ nannte.

Chico könnte ein Vorbild für viele Menschen in Dortmund sein

Mit anderen Worten: Auch wenn nicht jeder 10 Millionen Euro im Lotto gewinnt, so könnte Chico seine Bekanntheit nutzen, um Vorbild für Tausende Dortmunder zu sein.

Was viele Dortmunder besonders an Chico mögen: Dass er seine Heimat, die Dortmunder Nordstadt nicht vergisst. Teile seiner Millionen landeten nicht nur bei der Tafel, sondern auch bei dem FC Roj und dem TuS Bövinghausen. Außerdem gab Yildirim an, weiter in der Nordstadt wohnen bleiben zu wollen.

Chico plant Gratis-Döner-Aktion für Kinder in der Dortmunder Nordstadt

Und das ist längst nicht alles: An Weihnachten plant Chico eine große Gratis-Döner-Aktion für Kinder in der Dortmunder Nordstadt. Außerdem kündigte der 42-Jährige an, Schulmaterialien für Kinder zu spenden.

Eine Facebook-Kommentatorin kann nicht genug bekommen von seinen Aktionen bekommen, schreibt: „Weiter so, bleib menschlich, wir brauchen mehr Engel auf diese Erde.“

Inzwischen sind die Erwartungen groß und immer mehr Forderungen wie „Denk auch an die vielen Obdachlosen“ werden laut. Doch auch Chico weiß, dass er Grenzen hat: „Ich versuche, viel zu helfen. Aber ich kann leider nicht die ganze Welt retten“, sagte er der Bild. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

