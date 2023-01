Lotto-Millionär Chico kocht vor Wut: „Der Penner, der das gemacht hat!“

Kürsat Yildirim

Der Dortmunder Lotto-Millionär Chico hat sich in einem wütenden Clip an seine Follower gerichtet. Hintergrund ist offenbar ein Fake-Video über ihn.

Dortmund – Normalerweise kennt man den neuen Dortmunder Lotto-Millionär Chico als gut gelaunten Lebemann. Doch in einer neuen Instagram-Story kocht Kürsat Yildirim nur vor Wut. RUHR24 erklärt, was die Hintergründe sind.

Fake-Video lässt Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“ vor Wut kochen

Offenbar wird über Facebook aktuell ein Video über Chico geteilt, das behauptet, der Dortmunder hätte seine zehn Millionen Euro über eine App gewonnen. Pikant: Das Video enthält das Label der Tagesschau und soll dem Ganzen einen seriösen Anstrich verleihen.

Im Video eingebunden steht zusätzlich: „Ein Mann wurde dank eines Handyspiels zum Millionär – Eine neue mobile App wird immer beliebter“. Chico stellt klar: „Mich kennt doch ganz Deutschland, ich habe die zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen.“

Dortmunder Lotto-Millionär Chico bezeichnet Fake-Video-Ersteller als „Penner“

Dann redet sich der Dortmunder Lotto-Millionär in Rage: „Der Penner, derjenige, der das gemacht hat, den grüße ich von hier. Das habe ich nicht in deiner App gewonnen, mein Freund!“ Chico schließt sein Insta-Video mit den Worten: „Glaubt denen nicht, das ist voll die Lüge.“ Seine Instagram-Story garniert Chico mit den Worten „Fake“ und „Anzeige ist raus“.

Danach folgt eine klare Ansage in Form eines weiteren Videos: Unter dem Motto „Keiner Faked“ zeigt sich der Lotto-Millionär in Kampfpose und täuscht zwei Schläge in Richtung Kamera an. Neben ihm: Ein muskelbepackter Boxer, der sich bei Instagram nur „jul_lahor67“ nennt. Übersetzt soll das wohl heißen: Legt euch nicht mit Chico und seinen Freunden an (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Es ist nicht das erste Mal, dass mit Chicos Namen Unfug getrieben wird. Kurz nach seinem Lotto-Gewinn hatte der Dortmunder mit Fake-Accounts bei Instagram zu kämpfen, woraufhin er seinen ursprünglichen Account umbenennen musste.

