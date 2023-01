Lotto-Millionär Chico kocht vor Wut: „Der Penner, der das gemacht hat!“

Kürsat Yildirim

Der Dortmunder Lotto-Millionär Chico hat sich in einem wütenden Clip an seine Follower gerichtet. Hintergrund ist offenbar ein Fake-Video über ihn.

Update, Freitag (13. Januar), 10.56 Uhr: Dortmund – Nach den angeblichen Fake-News, die über Chico aus Dortmund verbreitet wurden, hat der Lottogewinner nun scheinbar vermehrt mit Hacker-Angriffen zu kämpfen. Laut Medienberichten soll der Millionär seinen Widersacher bei Instagram konfrontiert haben. „Hör auf damit. Was hast du davon“, habe es in seiner Story geheißen.

Schon seit Monaten wollen andere Menschen scheinbar etwas von Chicos Ruhm und vielleicht auch Geld abhaben. Deshalb hat er schon seinen Instagram-Namen ändern müssen. In Zukunft will er besser aufpassen, wer ihm bei Instagram folgt und schaden könnte.

Fake-Video lässt Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“ vor Wut kochen

Erstmeldung, Freitag (6. Januar), 12.18 Uhr: Normalerweise kennt man den neuen Dortmunder Lotto-Millionär Chico als gut gelaunten Lebemann. Doch in einer neuen Instagram-Story kocht Kürsat Yildirim nur vor Wut. RUHR24 erklärt, was die Hintergründe sind.

Offenbar wird über Facebook aktuell ein Video über Chico geteilt, das behauptet, der Dortmunder hätte seine zehn Millionen Euro über eine App gewonnen. Pikant: Das Video enthält das Label der Tagesschau und soll dem Ganzen einen seriösen Anstrich verleihen.

Im Video eingebunden steht zusätzlich: „Ein Mann wurde dank eines Handyspiels zum Millionär – Eine neue mobile App wird immer beliebter“. Chico stellt klar: „Mich kennt doch ganz Deutschland, ich habe die zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen.“

Dortmunder Lotto-Millionär Chico bezeichnet Fake-Video-Ersteller als „Penner“

Dann redet sich der Dortmunder Lotto-Millionär in Rage: „Der Penner, derjenige, der das gemacht hat, den grüße ich von hier. Das habe ich nicht in deiner App gewonnen, mein Freund!“ Chico schließt sein Insta-Video mit den Worten: „Glaubt denen nicht, das ist voll die Lüge.“ Seine Instagram-Story garniert Chico mit den Worten „Fake“ und „Anzeige ist raus“.

Danach folgt eine klare Ansage in Form eines weiteren Videos: Unter dem Motto „Keiner Faked“ zeigt sich der Lotto-Millionär in Kampfpose und täuscht zwei Schläge in Richtung Kamera an. Neben ihm: Ein muskelbepackter Boxer, der sich bei Instagram nur „jul_lahor67“ nennt. Übersetzt soll das wohl heißen: Legt euch nicht mit Chico und seinen Freunden an (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Es ist nicht das erste Mal, dass mit Chicos Namen Unfug getrieben wird. Kurz nach seinem Lotto-Gewinn hatte der Dortmunder mit Fake-Accounts bei Instagram zu kämpfen, woraufhin er seinen ursprünglichen Account umbenennen musste.

