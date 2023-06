BVB will Problem im Stadion endlich lösen – „Umdenken“

Facebook

Borussia Dortmund bastelt an Zukunftsplänen und am Stadion. Eine Lösung eines großen Problems findet sich im Ruhrgebiet.

Dortmund – Während es in der Transfer-Gerüchteküche rund um Borussia Dortmund brodelt, stellt der Verein seine Weichen auf Zukunft. Dabei schaut sich der BVB im Ruhrgebiet um und wird dort auch fündig. RUHR24 weiß mehr.

Neuerung für BVB-Stadion in Planung: Youtube-Video thematisiert Klimakrise

BVB-Fans fragen sich derzeit: Welcher Neuzugang stößt noch zum Kader? Welcher Spieler verlässt Dortmund noch vor Saisonstart? Und: Landet der BVB noch einen Transfer-Hammer, wie Arda Güler von Fenerbahce Istanbul?

Während aktuell unter Hochtouren am neuen Kader gebastelt wird, beschäftigt sich BVB ebenfalls mit einem wichtigen Thema für die nahe Zukunft: Der Kampf ums Klima und wie die Energieversorgung aussehen wird. Im Fokus dabei: der Signal-Iduna-Park.

In einem fast halbstündigen Youtube-Video spricht der Verein über Möglichkeiten, wie zukünftig Heimspiele und Veranstaltungen so effizient wie möglich gestaltet werden können. „Natürlich muss sich der Fußball auf die Gegebenheiten einstellen. Umdenken ist ein großes Wort, denn wir müssen immer noch versuchen, Fußball zu spielen. Aber es gibt nur einen Planeten, auf dem wir spielen können“, sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Grubenwasser als Lösung des Energieproblems: BVB will Bergbau-Erbe nutzen

Seit 2012 befindet sich zwar eine Solaranlage auf dem Dach des Signal-Iduna-Parks, trotzdem denkt der BVB noch einen Schritt weiter. Laut einer Studie, die im Video genannt wird, verbraucht das Stadion im Jahr etwa so viel Strom, wie 2500 Haushalte im Jahr benötigen. Beim Thema Wärmeenergie sind es jährlich Zahlen, wie 400 Haushalte im Jahr benötigen.

Als wahre Energiefresser werden genannt: Bodenheizung, Beleuchtung des Rasens und beheizte Räume. Eine Lösung des Problems findet der BVB in unmittelbarer Umgebung der Stadt Dortmund. Stichwort: Grubenwasser.

Was ist Grubenwasser? Grubenwasser ist versickerndes Regenwasser, welches sich in den Schächten erwärmt und sich deswegen gut zu Heizzwecken eignet. Mithilfe von Pumpen wird das Wasser zutage gefördert und somit Energie gewonnen.

In Bochum wird bereits nach diesem Energie-Schatz gebohrt. Auf dem alten Opel-Gelände in Bochum-Laer erhoffen sich Experten die Wärmewende aus dem Ruhrgebiet. Davon will auch Borussia Dortmund profitieren.

Modernisierung des Signal-Iduna-Parks: BVB hat große Pläne

Der BVB will dieses Grubenwasser zur Wärmeerzeugung nutzen. Das sei zwar nur ein kleiner Baustein, trotzdem stecke der BVB viel Hoffnung ist das Erbe der Bergbauregion Ruhrgebiet. Vor allem für die Rasenheizung sei Grubenwasser optimal.

Der Signal-Iduna-Park in Dortmund soll klimagerecht modernisiert werden.

Wann Grubenwasser dann durch das BVB-Stadion – so heißt der Fußballtempel während der kommenden Europameisterschaft 2024 – fließt, bleibt abzuwarten. Der BVB stellt aber alle Weichen auf Zukunft.

