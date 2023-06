Dortmunder Großkreutz-Kneipe rechnet nach BVB-Finale mit Stadt und Fans ab

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Nach dem Saisonfinale des BVB meldet sich das Großkreutz-Lokal „Mit Schmackes“ zu Wort. Die Betreiber kritisieren einige Fans und die Stadt Dortmund.

Dortmund – Da hat sich einiges an Wut zusammengestaut! Das Lokal „Mit Schmackes“ an der Hohen Straße in Dortmund hat sich fünf Tage nach dem vergeigten BVB-Saisonfinale mit einer Generalabrechnung gegenüber einigen Fans und der Stadt zu Wort gemeldet. RUHR24 erklärt, was das Problem ist.

Großkreutz-Lokal „Mit Schmackes“ rechnet nach BVB-Finale mit Fans und Stadt Dortmund ab

Das Lokal, das von BVB-Legende Kevin Großkreutz und Geschäftspartner Christopher Reinecke geführt wird, hatte am Samstag vor und während des Spiels mit chaotischen Zuständen zu kämpfen. So sei unter anderem die Reservierungspflicht nicht beachtet worden.

Stattdessen hätten viele BVB-Fans das seit sechs Wochen ausgebuchte Lokal trotzdem betreten und reservierte Plätze nicht freigegeben. In der Folge sei der Verkauf von Getränken und Speisen von 14 bis 15 Uhr eingestellt worden, also unmittelbar vor dem Anstoß.

„Mit Schmackes“ in Dortmund: Geschäftsführer gibt Fehler vor BVB-Saisonfinale zu

Reinecke gibt indes zu, die BVB-Fanmassen unterschätzt zu haben. Einen Sicherheitsdienst sei vorab nicht gebucht worden. „Dies war ein/mein Fehler und wird kein weiteres Mal passieren“, schreibt Reinecke auf den Social-Media-Kanälen des „Mit Schmackes“.

Der Großkreutz-Geschäftspartner könne aber trotzdem nicht verstehen, wie Menschen es nicht akzeptieren und respektieren könnten, dass ein Lokal ausgebucht ist. Stattdessen hätten sich einige BVB-Fans mit mitgebrachten Dosen, Flaschen, Schnäpsen im Innenbereich „vergnügt“ und diese auf dem Boden und unter dem Tisch entsorgt (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

BVB-Fans zerstören Einrichtung von Großkreutz-Kneipe „Mit Schmackes“ in Dortmund

Glühbirnen seien zudem aus der Fassung gedreht und auf dem Boden zertreten worden. Eine zerbrochene Scheibe in der Eingangstür, kaputte Tische und einige schlechte Bewertungen hätten dem Ganzen die Krone aufgesetzt. „Vom Umsatz im Vergleich zu normalen Spieltagen ganz zu schweigen“, so Reinecke.

+ Vor allem auf dem Alten Markt hatten sich zum BVB-Endspiel um die Deutsche Meisterschaft Tausende Fans versammelt. © Lisa Siegle/RUHR24

In Teilen, so lässt Reinecke anklingen, sei die Misere aber auch die Schuld der Stadt Dortmund. Denn die hatte am Samstag weder Public Viewings noch jedwedes anderes Fan-Fest für die BVB-Anhänger organisiert, selbiges gilt für den BVB selbst. In der Folge, so Reinecke, hätte sich der Ansturm an Fans auf die verhältnismäßig wenigen Gastronomien in Dortmund verteilt.

Reinecke in Richtung Stadt: „Die Stadt Dortmund hat nun ein knappes Jahr Zeit, um den ‚zu erwartenden‘ Ansturm nicht wieder auf die verhältnismäßig wenigen Gastronomien zu verteilen – macht was draus. (Bitte nicht wieder die Sky-Karte ausspielen).“

Stadt Dortmund verzichtet auf Public Viewing zum BVB-Meisterschaftsfinale

Zum Hintergrund: Die Stadt Dortmund hatte am letzten Bundesliga-Spieltag kein Public Viewing angeboten, weil man keine Einigung mit Sky gefunden habe. Stattdessen hatte die Stadt BVB-Fans geraten, das Spiel lieber nicht im Zentrum Dortmunds, sondern am besten zu Hause, in der Stammkneipe oder im Schrebergarten zu schauen.

Laut Recherchen der Ruhr Nachrichten sei das Sky-Argument aber nicht das einzige gewesen, keine größere Veranstaltung für die BVB-Fans zu organisieren. Dem Bericht zufolge sei es unmöglich gewesen, in so kurzer Zeit ein Sicherheitskonzept aufzustellen. Zudem habe sich kein Veranstalter gefunden, der ein mögliches Fanfest organisiert hätte – zu hoch sei das finanzielle Risiko gewesen.

Rubriklistenbild: © Marian von Hatzfeld/RUHR24