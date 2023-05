Nächste Dortmunder Kneipe verschwindet: „Muss mit gebrochenem Herzen schließen“

Kneipensterben

Viele Dortmunder Kneipengänger müssen jetzt stark sein. Mit dem „Bürgermeister Lindemann“ schließt eine weitere Ur-Kneipe in Dortmund – aber warum?

Dortmund – „Eine Ära geht zu Ende“ steht auf einem Aushang an der Kneipe Bürgermeister Lindemann in der gleichnamigen Straße. Die Ur-Kneipe im Dortmunder Kreuzviertel schließt Ende Juni. Gerade im Sommer dient die Gastronomie als beliebter Hotspot für Bier-Liebhaber und BVB-Fans. Betreiber Klaus hinterlässt deshalb eine Nachricht.

Dortmunder Ur-Kneipe macht dicht: „Ich muss mit gebrochenem Herz Ende Juni schließen“

„Leider muss ich euch mitteilen, dass die Brauerei meinen Pachtvertrag nach 35 Jahren nicht mehr verlängert“, schreibt Betreiber Klaus in dem Aushang. Deshalb müsse er den Bürgermeister mit gebrochenem Herz Ende Juni schließen. Ein Twitter-User veröffentlichte die Mitteilung am Vatertag (18. Mai 2023). Unter dem Tweet beschwert sich ein User über die Brauerei: „Noooo!! So eine ehrliche, schöne Kneipe. Was erhofft sich Brinkhoffs davon?“

Ein anderer User vermutet: „Wie überall geht es vermutlich nicht mehr um ehrlich, sondern um Geld. Der nächste fancy Scheiß bringt mehr als das einfache Stößchen.“ Betreiber Klaus äußert jedoch keine Wut in seiner Mitteilung, sondern Dankbarkeit. „Ich möchte mich für die vergangenen 35 Jahre recht herzlich bei euch bedanken“, schreibt er und fügt hinzu: „Wir haben Höhen und Tiefen durchlebt und auch viel gelacht.“

Wenn die Stammkneipe in Dortmund zumachen muss, zerreißt es einem schon früh morgens das Herz 💔 pic.twitter.com/WaGlReEBpz — julian (@RMY_09) May 18, 2023

Bürgermeister Lindemann in Dortmund schließt: „Werde euch sehr vermissen und nicht vergessen“

Bevor der Bürgermeister Lindemann schließt, können Dortmunder die Kult-Kneipe noch bis Ende Juni besuchen. Das würde bestimmt auch Betreiber Klaus freuen. „Ich werde euch sehr vermissen und nicht vergessen“, schreibt Klaus am Ende des Aushangs an der Kneipe (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Das Kneipensterben in Dortmund scheint trotz der Überwindung der Corona-Pandemie weiterhin ein Thema zu sein. Auch der Perpendikel will schließen, weil das Nachtleben in Dortmund zerstört wird.

