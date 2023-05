Alte Dortmunder Zeche bekommt neue Funktion – Besucher profitieren mehrfach

Seit Mitte Mai geöffnet

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Dortmund hat westlich der Innenstadt eine neue Konzerthalle samt Kneipe – der „Pulsschlag“. Das ehemalige Zechengebäude kann aber noch viel mehr.

Dortmund – Nein, ein zweites FZW oder eine neue Warsteiner Music Hall ist es nicht, die da seit dem 13. Mai in Dortmund-Dorstfeld ihre Pforten geöffnet hat. Doch der „Pulsschlag“, so der Name des restaurierten alten Zechengebäudes, ist dennoch ein bemerkenswertes Projekt. RUHR24 erklärt, was in der alten Zeche Zechenanlage Dorstfeld 2/3 entstanden ist.

Alte Dortmunder Zeche von 1890 wird Event-Zentrum

Wo sich einst Bergleute vor oder nach ihrer Schicht aufhielten, um sich zum Beispiel umzuziehen, können heute Konzerte stattfinden. Die alte Kaue der Zeche Dorstfeld 2/3 ist zum Veranstaltungszentrum geworden. Einst ein Lost Place, können dort jetzt bis zu 200 Besucher Konzerte besuchen. Im Foyer gibt es zudem eine Kneipe samt Außenterrasse.

Das Gebäude kann auch für private Events genutzt werden, wird durch die Bürgerhaus-Genossenschaft vermietet. Auch das Dortmunder Jugendamt nutzt die unter Denkmalschutz stehende Immobilie. Hier hat der Heinz-Werner-Meyer-Treff (HWMT) für Kinder und Jugendliche seine neue und dauerhafte Heimat gefunden.

Stadt Dortmund investiert 3,1 Millionen Euro in altes Zechengebäude

Das Gebäude selbst bleibt in städtischer Hand. 7,65 Millionen Euro flossen in den Umbau, davon 4,4 Millionen Euro vom Land NRW und 3,1 Millionen Euro von der Stadt Dortmund. Für den ehemals verlassenen Ort im Herzen von Dorstfeld gäbe es bereits viele Anfragen, heißt es von der Bürgerhaus-Genossenschaft, die selbst 150.000 Euro den Bau beisteuerte. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Die Eröffnung des Bürgerhauses „Pulsschlag“ kommt fast zwei Jahre zu spät. Neueröffnung sollte eigentlich im Herbst 2021 sein. Doch Corona-Pandemie, Lieferengpässe und Funde von Gängen, Tanks und Schadstoffen im Boden verzögerten die Fertigstellung. Im November 2022 konnte das Gebäude dann teilweise in Betrieb gehen.

Bauarbeiten an neuem „Pulsschlag“-Gelände in Dortmund dauern noch bis 2024

Ganz fertig ist das Areal allerdings noch nicht. Voraussichtlich bis Mitte 2024 finden noch Bauarbeiten statt, heißt es von der Stadt Dortmund. Bis dahin sollen die Außenanlagen einschließlich der Stellplätze auf dem Deckel des Regenrückhaltebeckens an der Ecke Vogelpothsweg / Wittener Straße fertiggestellt werden.

+ In Dortmund-Dorstfeld ist mit dem „Bürgerhaus Pulsschlag“ eine neue Konzerthalle entstanden. Links ist das Gebäude vor dem Umbau zu sehen. © Stadt Dortmund

Dann endet vorerst die lange Reise des historischen Gebäudes, das zwischen 1890 und 1906 errichtet wurde und mit dem Zechensterben in den 60er Jahren im Jahr 1963 seinen Betrieb einstellte.

Rubriklistenbild: © Stadt Dortmund