Dortmunder Amt kassiert miese Google-Bewertung: „Extrem schlecht behandelt“

Dortmunds Bürgerdienste kassieren bei Google schlechte Bewertungen. Nur zwei Städte in Deutschland schneiden noch schlechter ab.

Dortmund – Nahezu jeder Dortmunder Bürger muss mindestens einmal in seinem Leben zum Amt. Sei es, um den Personalausweis zu beantragen oder wichtige Formulare auszufüllen. Manchmal klappt die Terminvergabe nicht so gut oder ein Gespräch vor Ort läuft nicht wie gewünscht. Ein Verbraucherschutzverein hat sich nun die Bewertungen der Bürgerdienste in Dortmund angeschaut. RUHR24 kennt das Ergebnis.

Dortmunds Bürgerdienste schneiden unterdurchschnittlich ab – Bürger sind unzufrieden

„Vor Ort wurde ich extrem schlecht behandelt und ausgelacht“, „eine kompetente Beratung und Bearbeitung sieht anders aus“, „Danke für gar nichts“: So lauten nur drei von insgesamt 498 Google-Bewertungen (Stand 25. April) zum Bürgerdienst der Stadt Dortmund. Nur 2,2 von 5 Sterne heimst die Behörde in der Innenstadt und in den einzelnen Bezirksverwaltungsstellen der Stadtbezirke ein.

Personalausweis beantragen, neuen Führerschein ausstellen lassen oder einfache Infos bekommen – dafür sind die Bürgerdienste in Dortmund da. Viele Bürgerinnen und Bürger scheinen aber mit der Arbeit der Stadtangestellten nicht zufrieden zu sein. Im vergangenen Jahr musste die Stadt über 100 Formulare auf Beamtendeutsch prüfen.

Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB), welcher nach eigenen Angaben deutschlandweit agiert, hat sich die Bewertungen aus Dortmund angeschaut und mit 40 weiteren Städten im Bundesgebiet verglichen. Als Grundlage dienten Behörden, in denen Bürger Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigen können. Die Google-Bewertungen bis zum Stichtag 19. April 2023 wurden als Indikator genommen.

Dortmunder Behörde kassiert schlechte Google-Bewertung – nur zwei Städte sind schlechter

Die harte Realität: Laut VSVBB schneiden die Bürgerdienste aus Dortmund mit eben jener Bewertung von 2,2 Sternen am drittschlechtesten in Deutschland ab. Nur die Bürgerberatung in Dornberg und die Meldestelle Vitus-Center in Mönchengladbach sind mit einer Durchschnittsbewertung von 2,1 Sternen schlechter. Die gleiche Bewertung von 2,2 erhielt zudem noch eine Behörde in Mainz.

Ebenfalls unter die am negativsten bewerteten Behörden Deutschlands mit mindestens zehn Bewertungen schaffte es die Bezirksverwaltung in Mengede mit 2,4 Sternen. Dabei schnitten die Dortmunder Bürgerdienste bei Google auch mal deutlich schlechter ab. Dennoch bescheinigt der VSVBB den Stadtbehörden „noch Luft nach oben“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Bürgerdienste Dortmund schneiden bei Google nicht sonderlich gut ab.

Rang 33 von 40: Dortmunder Behörde hat noch „Luft nach oben“

Immerhin: Bei den durchschnittlichen Bewertungen aller Behörden in Deutschlands größten Städten liegt Dortmund nicht ganz hinten. Platz 33 von 40 ist es geworden – noch vor München, Bonn und Bremen.

Zudem sind Google-Bewertungen mit Vorsicht zu genießen. Nicht jeder zufriedene „Kunde“ gibt eine Bewertung ab. Trotzdem finden sich bei den Dortmunder Bürgerdienste auch diese wieder: „Hat alles super geklappt. Bin sofort drangekommen. Großes Lob für die gute Organisation“ oder „Der gebuchte Termin fand pünktlich statt und die anschließende Abwicklung meines Anliegens war bestens“.

