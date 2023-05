11 Bomben lauern: Stadt Dortmund muss B1 und B54 sperren

Facebook

Zwei wichtige Verkehrsadern in Dortmund müssen gesperrt werden. Grund sind elf Bomben, die unter dem Asphalt lauern.

Dortmund – Wer ab heute (30. Mai) bis Ende Juli mit dem Auto durch oder nach Dortmund fahren muss, braucht vermutlich noch mehr Geduld als sonst. Gleich an elf Verdachtspunkten wird nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Autofahrer müssen mit Sperrungen auf der B1 und der B54 rechnen, wie RUHR24 erfuhr.

Dortmund muss B1 und B54 sperren – 11 Bomben lauern unter dem Asphalt

Ab Dienstag (30. Mai) kommt es laut Informationen der Stadt zu Sperrungen im Kreuzungsbereich Rheinlanddamm/ Zufahrt Fahrtrichtung Bochum ab Märkische Straße. Auch der Bereich B54/B1 ist betroffen. Laut der Stadt Dortmund werden nach und nach einzelne Abschnitte gesperrt. Das ganze soll bis Ende Juli dauern.

Los geht es am Dienstag mit der Zufahrtsspur zum Rheinlanddamm. Diese ist in Richtung Bochum ab der Märkischen Straße bis Anfang Juli voll gesperrt. Eine Umleitung führt über die Märkische Straße, die Saarlandstraße und die Ruhrallee. Fußgänger und Radfahrer werden ebenfalls umgeleitet (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Auch der Kreuzungsbereich B54/B1 ist von Sperrungen betroffen. Zunächst ist die Zufahrt von der B1 Richtung Innenstadt gesperrt. Autofahrer weichen über den Rheinlanddamm und die Märkische Straße aus. Ab dem 19. Juni geht es mit der Fahrtrichtung Hagen weiter.

Vollsperrung der B54 – Blindgänger im Boden von Dortmund sind schuld

Doch das ist noch nicht alles. In Abschnitt 3 erfolgt gewissermaßen aus Sicht von Autofahrern der Super-Gau. Denn auch eine Vollsperrung der B54 in Richtung Innenstadt wird nötig sein, um Verdachtspunkte zu prüfen. Wann es so weit sein wird, will die Stadt Dortmund noch bekannt geben.

Die B1 in Dortmund muss gesperrt werden.

Auch im Westfalenpark gibt es immer wieder Verdachtspunkte und Blindgängerfunde. Für die zahlreichen Bombenfunde gibt es einige Gründe. So musste Dortmund im Zweiten Weltkrieg ein heftiges Bombardement über sich ergehen lassen. Im Westfalenpark wird allerdings auch gezielt nach den Bomben gesucht – wegen der Internationalen Gartenausstellung.

