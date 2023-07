Bodelschwingher Kirmes in Dortmund – Fahrgeschäfte und Öffnungszeiten im Überblick

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Arnold schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tobias Arnold schließen

In Dortmund-Bodelschwingh startet am Freitag die älteste Kirmes der Stadt. Ein Highlight findet direkt zu Beginn statt.

Dortmund – In Dortmund ist der Rummel los. Die älteste Kirmes der Stadt öffnet am Freitag (30. Juni) ihre zahlreichen Buden, Hütten und Fahrgeschäfte. RUHR24 weiß, was die Besucher alles erwartet.

Bodelschwingher Kirmes in Dortmund – Straßensperrung und Fahrgeschäfte im Überblick

Für viele Kirmes-Fans aus NRW ist der Termin der Bodelschwingher Kirmes dick im Kalender markiert. In diesem Jahr findet der Rummel im Ortskern von Bodelschwingh vom 30. Juni bis zum 3. Juli statt. Wie es sich gehört, startet die Kirmes mit einem Fassanstich am Freitag, um 17 Uhr, am Schwanenflieger.

Für Autofahrer wird es bereits seit Dienstag (27. Juni) in Bodelschwingh eng. Über die Straße Im Odemsloh erreichen die ersten Schausteller den Dortmunder Stadtteil und beginnen am Mittwoch (28. Juni) ab 8 Uhr mit dem Kirmesaufbau. Deswegen kommt es zu Straßensperrungen, die am Dienstag (4. Juli), ab zirka 14 Uhr, wieder aufgehoben werden, so die Stadt Dortmund. Ein erstes Foto vom Aufbau der Cranger Kirmes ist auch schon aufgetaucht.

Zahlreiche Attraktionen können die Besucher auf der Bodelschwingher Kirmes erwarten. Highlight dürfte für viele das Höhenfeuerwerk sein, das bereits am Freitag abgefeuert wird.

Autoscooter und Familientag auf Kirmes in Dortmund – Das können Besucher erwarten

Neben zahlreichen Imbiss- und Getränkebuden sowie Verkaufsständen warten diese weiteren Fahrgeschäfte in Bodelschwingh:

Autoscooter

Twister

Schwanenflieger

Jumpstreet

Circus-Circus

Kinderkarussell

Trampolin

Baby-Flug

Ghost – Der Geisterdschungel

Für Familien dürfte der Montag (3. Juli) interessant werden. In der Zeit von 16 bis 22 Uhr findet der Familientag statt, der mit Rabatten lockt. So ist beispielsweise bei zwei Fahrten im Kinderkarussell eine Fahrt gratis.

+ Für viele Kirmesbesucher in Dortmund dürfte das Feuerwerk am Freitag (30. Juni) ein Highlight sein. © Schorschjr/Imago

Am selben Tag startet von 7 bis 13 Uhr in der Straße Im Odemsloh, ab Höhe Dorfplatz bis zur Einmündung Am Kirchenfeld, der traditionelle Krammarkt. Schnäppchenjäger könnten also auch noch auf ihre Kosten kommen.

Die Bodelschwingher Kirmes in Dortmund hat zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Freitag: 17 bis 0 Uhr

Samstag: 14 bis 0 Uhr

Sonntag: 14 bis 23 Uhr

Montag: 10 bis 22 Uhr

Hinweis für alle Nutzer des ÖPNV: Die Buslinien 471, 477, 470 und der NE13 werden umgeleitet. Die Haltestellen Rohdesdiek, Bodelschwingh, Richterstraße, Schloss Bodelschwingh, Kräutergarten und Bodelschwingh-Feuerwache entfallen.

Rubriklistenbild: © Erik Aufschlaeger/Imago