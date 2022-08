Doppelausbildung zum Sanitäter und Brandmeister jetzt in NRW möglich

Zukunft

+ © Christoph Hardt/Imago Feuerwehr und Sanitäter arbeiten in Deutschland zusammen. © Christoph Hardt/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Wer die 112 wählt, braucht entweder einen Rettungswagen oder die Feuerwehr. Bald gibt es noch mehr, was die beiden Berufszweige verbindet. Hier mehr lesen:

Lesen Sie auch Dortmund und Bochum bieten jetzt Doppel-Ausbildung zum Sanitäter und Feuerwehrmann Dortmund und Bochum bieten jetzt Doppel-Ausbildung zum Sanitäter und Feuerwehrmann

Bochum – Wer in NRW hauptberuflich bei der Feuerwehr arbeitet, bekommt auch Fortbildungen im Bereich des Sanitäters. In Zukunft wird die Zusammenarbeit beider Berufsbilder noch intensiver, schreibt RUHR24.

In viereinhalb Jahren werden Azubis zukünftig sowohl vollständig zum Notfallsanitäter als auch zum Brandmeister ausgebildet, wenn sie das in Bochum oder Dortmund wollen. Die Ausbildung richtet sich an Menschen mit mindestens einem Realschulabschluss oder einem Hauptschulabschluss mit einer Berufsausbildung (mehr News aus NRW bei RUHR24).