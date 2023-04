Blindgänger in Dortmund gefunden – wichtige Info für Helene-Fischer-Fans

Evakuierung

In Dortmund ist bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es kommt zu Einschränkungen am Nachmittag.

Update, Mittwoch (19. April), 17.15 Uhr: Dortmund – Die Evakuierung des Gebietes Rund um den Fundort ist um 17 Uhr gestartet.

Fund eines Blindgängers in Dortmund – wichtige Infos für Fans von Helene Fischer

Update, Mittwoch (19. April), 16.45 Uhr: Die Stadt Dortmund informiert die Fans von Helene Fischer, dass die Vollsperrung der B1 um frühestens 19.45 Uhr starten wird. Man solle frühzeitig zum Konzert in die Westfalenhalle anreisen, um Einschränkungen im Verkehr zu vermeiden.

Erstmeldung, Mittwoch (19. April), 16.30 Uhr: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt am Nachmittag des 19. April für mächtig Ärger im Berufsverkehr, wie RUHR24 berichtet. Die an der Bovermannstraße in der östlichen Dortmunder Innenstadt gefundene Bombe muss noch heute entschärft werden (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Dortmund: Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt für Einschränkungen – B1 heute dicht

+ In diesem Bereich ist der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. © Stadt Dortmund

Dazu muss die Stadt Dortmund insgesamt 600 Einwohner evakuieren. Zudem muss man die B1 sperren. Die Stadtbahnlinie U47 (Aplerbeck-Westerfilde) sowie der Airport-Express sind unterbrochen:

Die U47 fährt zwischen Aplerbeck und Voßkuhle sowie Märkischer Straße und Westerfilde

Der AirportExpress fährt ohne Halt zum Flughafen und nimmt eine Umleitung über Hörde und Schüren.

Wann die Evakuierung beginnt, wird bekannt gegeben, sobald es genaue Informationen von der Stadt Dortmund gibt.

